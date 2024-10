Checo Pérez explota tras quedar fuera en la Q1: “no puedo salir de este ciclo tan negativo”

Sergio Pérez quedó eliminado en la Qualy 1 para el Gran Premio de México y largará en la posición 18. Al no dar el tiempo requerido, Checo se mostró frustrado por la situación, ya que su monoplaza no frena correctamente en la curva lenta y eso es lo que le ha dado molestias desde hace varias carreras.

"Una pena. Me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar. Es el problema que he tenido en las últimas tres carreras. Que no puedo frenar el auto para las clasificaciones. Acabo bloqueando en la P3 ya cuando intentaba atacar la frenada. Es muy difícil manejar sin tener esa confianza y desafortunadamente aquí es todo lo que necesitas, con tan poca carrera dinámica. Lo necesitaba mucho y no más no pudimos”, dijo luego de que terminara la Q1"

De hecho, Sergio Pérez ve muy complicado poder quedar en el podio el día de mañana. Si es que escala haysta la posición 10, será una buena carrera bajo sus términos.

Deportes ¡Desastre total! Checo Pérez queda fuera en la Q1 para el GP de México

“Minimizar el daño e intentar sumar algunos puntos que aquí es super complicado. Si ya podemos conseguir algo, entrar en el top 10 sería una muy buena carrera. No podemos salir de este ciclo tan negativo”.

¿Qué falló en el monoplaza de Sergio Pérez en el Gran Premio de México?

Luego de ser eliminado en la primera etapa de la clasificación y ser sentenciado a largar desde la posición 18 en el Gran Premio de México, Sergio Pérez señaló que su problema fue con el agarre de los frenos.

“Checo” explicó que tanto él como su equipo “vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no hay una solución rápida. Cada que intento atacar las frenadas no tengo ese agarre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESTO (@estoenlinea)

Asimismo, explicó que es difícil que se pueda arreglar el carro para la carrera de este domingo, pues están limitados de piezas para hacer un cambio importante: “estamos limitados con partes de la aerodinámica en el piso. Entonces no sé si hay ahí una diferencia importante más de la que creemos y ese es el principal problema que estoy teniendo en este momento. A ver qué podemos analizar para ver hacia adelante”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, mostró un poco de optimismo al decir que en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez todo puede pasar. Hasta una remontada que tanto tiempo acostumbró: “México es una carrera larga donde absolutamente todo puede pasar. Daremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr”, sentenció.

Ademas de Sergio Pérez, el argentino Franco Colapinto, el australiano Oscar Piastri, el francés Esteban Ocon y el chino Guanyu Zhou, también quedaron fuera en la primera etapa de la Clasificación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESTO (@estoenlinea)

Nota publicada en ESTO