Checo Pérez largará en 8vo lugar en el GP de Italia

Después de una prueba de clasificación, Sergio “Checo” Pérez prometió una mejoría para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Italia con el conocimiento de que su RB20 demostró mayor rendimiento en la competencia que cuando lo pone a prueba en una vuelta.

El mexicano largará desde el octavo cajón en el trazado de Monza y si bien será complicado conseguir el podio, espera una buena cosecha de puntos que le permita al conductor de Red Bull mantener la cima en el Campeonato de Constructores.

“Creo que nuestro ritmo de carrera es más competitivo que lo hemos mostrado a una vuelta así que espero podamos meternos a la pelea”, expresó el tapatío una vez que finalizó la clasificación, en la que tampoco le fue nada bien a su vecino de garaje Max Verstappen, quien arrancará desde el séptimo sitio.

Pérez Mendoza admitió las dificultades que encontró en el desarrolló del monoplaza durante las prácticas libres y la propia clasificación. Pero confía en que en el Gran Premio italiano la situación cambie.

“El coche es muy difícil de balancear, estamos en una ventana donde un pequeño cambio en la barra mecánica sientes que haces 8 o 9 cambios. Yo creo que por la poca carga aerodinámica, no sé si el asfalto nos ha complicado, pero ha sido difícil balancear el auto todo el fin de semana. Especialmente con el neumático blando hemos sufrido”, manifestó “Checo”.

¿Qué dijo Sergio Pérez tras la calificación para el GP de Italia?

Sergio Pérez subrayó que “estábamos totalmente perdidos esta mañana” ya que en la tercera práctica libre quedó lejos de los punteros. Y al comienzo de la clasificación la problemática en el balance del auto continuó al grado que estuvo a nada de quedar fuera en la Q1. Sin embargo, en su último intento escaló posiciones para superar el recorte más allá de que todavía esté lejos. De lo que ha demostrado McLaren, Mercedes y ahora Ferrari.

“Tuvo suerte de no quedarme eliminado en la Q1. Después fuimos encontrando el camino, pero estando lejos y muy sensible el balance”, expresó el jalisciense, quien desde el Gran Premio de China no queda entre los primeros tres lugares.

Checo atraviesa su peor momento desde que en 2021 llegó a Red Bull, debido a que tiene 10 carreras consecutivas sin podio. Y en lo que va del año la victoria se le ha negado cuando en sus años pasados. Con el toro rojo al menos cosechó un triunfo.

