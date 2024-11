Checo Pérez largará noveno en el GP de Qatar; Max Verstappen se queda la Pole Position

Max Verstappen ganó la Pole Position para el Gran Premio de Qatar, mientras que Sergio Pérez finalizó en noveno sitio, lugar en el que largará el día de mañana. Eso sí, al menos esta vez el mexicano terminó la ronda de clasificación, pues en las anteriores carreras era eliminado desde la primera fase.

El piloto neerlandés, que ya tiene asegurado el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, tendrá la oportunidad de alejarse todavía por más puntos de Lando Norris, su máximo perseguidor en puntos de esta campaña (404 y 347 respectivamente).

Al momento, así marcha la clasificación de pilotos de la presente campaña en la Fórmula 1:

Max Verstappen – 403

Lando Norris – 340

Charles Leclerc – 319

Oscar Piastri – 268

Carlos Sainz – 259

George Russell – 217

Lewis Hamilton – 208

Sergio Pérez – 152

Fernando Alonso – 62

Nico Hülkenberg – 35

¿Cuándo y dónde ver a Sergio Pérez en el Gran Premio de Qatar?

El Gran Premio de mañana en Qatar será en el circuito de Lusail a las 10:00 am, tiempo del centro de México. La transmisión será por Fox Sports como en la aplicación de la Fórmula 1. En caso de que no puedas seguir la carrera por televisión, te llevaremos el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle. Solamente falta esta carrera y la de Abu Dhabi para dar fin a la temporada 2024 de la Fórmula 1, por lo que se le acaba el tiempo a Checo si es que quiere regresar al podio al menos una vez más antes de finalizar el año.

Nota publicada en ESTO