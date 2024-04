Clavadista francés se viraliza tras caer en apertura del Centro Acuático de París 2024 (Video)

El clavadista francés, Alexis Jandard, se ha viralizado en las últimas horas luego de que sufriera un percance en la inauguración del Centro Acuático de los Juegos Olímpicos de París 2024, en Saint-Denis.

El penoso momento se dio en plena ceremonia a apertura del Centro Acuático, Jandard, cayó del trampolín tras impulsarse en el mismo, dejando una escena que dejó atónitos a los asistentes, entre ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En la caída se puede ver como antes de caer rebota en el trampolín para luego caer descompuesto a la alberca, situación que le generó unas raspones en su pierna además de un golpe en la espalda.

A través de historias de Instagram, Alexis Jandard, dio a conocer que a pesar de la caída se encuentra bien fisicamente, no obstante, su ego "no tanto".

French diver Alexis Jandard slipped and fell into a pool while performing at the inauguration ceremony of an #Olympic

Todo va bien, no me hice daño. Había un poco de sangre pero no es grave, eso no me impedirá entrenar esta tarde. Tuve un pequeño descuido en la pierna que me hizo caer. Me caí delante del Presidente de la República, me caí delante de toda Francia. explicó el clavadista

Jandard decidió tomarlo con gracia y mejor seguir adelante, pues incluso ya se encuentra practicando de cara al inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe mencionar que el francés cuenta con 26 años y no se trata de ningún improvisado, pues tuvo participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y está clasificado para los Juegos de París en la prueba de sincronizada 3 metros, categoría en la que incluso ganó la medalla de bronce en los campeonatos del mundo de natación en 2023.

La caída no sólo fue ante Emmanuel Macron, pues también se encontraba Amélie Oudéa-Castéra, ministra de Deportes, en el Centro Acuático de París.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Paris 2024?

La mayor fiesta del deporte en el mundo dará inicio el próximo 26 de julio y culminará el domingo 11 de agosto, por ahora hay más de 56 plazas aseguradas y 68 atletas mexicanos clasificados.