Con solo 14 años, María José Sánchez compite en la élite de los clavados

Hace algunos meses la juvenil clavadista María José Sánchez Moreno emocionó a México durante las madrugadas de nuestro país, mantuvo imantados a la televisión a los espectadores que contemplaron sus evoluciones desde la plataforma, mientras competía al tú por tú con la élite de los clavados a nivel mundial. Esto sucedió en Corea del Sur, así como en Estados Unidos y Canadá, donde ganó varias medallas.

Esta joven, que a los cinco años de edad emigró de la gimnasia hacía la disciplina de clavados, donde se especializa en plataforma, ahora, a sus 14 años de edad, se encamina a liderar uno de los deportes que más satisfacciones le han dado a nuestro país a lo largo de la historia.

Marijó es inteligente, simpática, con la frescura juvenil a flor de piel y a su corta edad tiene un objetivo claro: ganar una medalla olímpica. Para ello, entrena con el objetivo de calificar rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“Mi mayor aspiración es traer una medalla olímpica para México. Desde muy pequeña empecé a luchar por ese sueño y siempre lo seguiré haciendo. Me entreno seis horas al día para calificar a los próximos Juegos Olímpicos”, señaló durante su visita a ESTO.

Originaria de la Ciudad de México, María José Sánchez recibió recientemente el Premio Estatal del Deporte, luego de su extraordinaria participación en la Olimpiada Nacional, en la cual se colgó tres medallas de oro, amén de sus extraordinarias participaciones en el serial de FINA.

“Entrenaba gimnasia, pero cuando tenía cinco años, vi por televisión una competencia de clavados en la que Paola Espinosa me impactó y desde entonces se convirtió en la persona que más admiro; fue entonces cuando decidí cambiar de disciplina y empecé a entrenar clavados”.

Como a todas las jòvenes de su edad, desarrolla diversas actividades, pero existen cosas que disfruta más, siempre en el sano esparcimiento con su familia: “Me gusta mucho escuchar música a todo volumen, me encanta ir al cine, me gusta mucho estar con mis hermanitos jugando en la casa o en el parque. Me gusta ir a Six Flags y subirme a los juegos más fuertes, donde siento que se me va a salir el estómago porque soy muy extrema”.

Antes de retirarse dejó el siguiente mensaje: “Es super importante que los niños practiquen deporte para evitar que vayan a irse hacia las drogas, el alcohol o las malas acciones. Ya sea a nivel de alto rendimiento o no, el deporte sirve para forma disciplina y para tener buena salud. Ayuda mucho a formar disciplina. Quiero recomendar que sea como sea, diariamente hagan deporte, por lo menos 30 minutos”, así concluyó.