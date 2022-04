Conade eliminó a más de la mitad de atletas de alto rendimiento beneficiados con becas

El Padrón de Beneficiarios de las becas otorgadas para atletas de alto rendimiento sufrió un recorte de 63% en dos años.

De acuerdo con el listado de becarios del extinto FODEPAR -disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia- había un total de 279 deportistas beneficiados en 2020, sin embargo, ese número disminuyó a 103 para 2022, de acuerdo a los documentos entregados al ESTO, vía la Unidad de Enlace de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a través de la solicitud con folio 330008522000004.

Te puede interesar: ¿Pep Guardiola quiere ser DT del Tri? Lanza piropo a la selección y afición se ilusiona

No obstante, la dependencia federal no dio a conocer los montos que reciben actualmente los atletas, pese a la petición de este diario que se ha extendido durante los tres primeros meses de 2022.

Nombres como el de Paola Espinosa (clavados), Iván García (Clavados), María del Rosario Espinoza (taekwondo) y Briseida Acosta (taekwondo) salieron del Padrón, ya que los malos resultados deportivos en el último ciclo olímpico, aunado a los parámetros que estableció el actual gobierno, los marginó de recibir cualquier estímulo.

“A mí la autoridad federal me vigila para verificar que el recurso termine donde debe terminar y no puedo estar dando becas a contentillo”, señaló Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade en entrevista para el canal de youtube del periodista Antonio de Valdés.

Futbol Sin boleto para Mundial, aficionados mexicanos no podrán entrar a Qatar

“Ya no se pueden dar becas a los amigos, padrinos, madrinas, compadres. Ya no se puede. Entonces ha sido difícil”, añadió en septiembre de 2021, luego de disputarse los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se hizo el último ajuste en el que no sólo hubo un recorte en la cantidad de deportistas becados, también en el dinero que perciben ya que, de ganar 30 mil pesos mensuales, a algunos se les redujo hasta los 6 mil.

Futbol Subastan jersey de Maradona con el que marcó el gol de la "mano de Dios"

Todo se basa, de acuerdo a Guevara, a los resultados deportivos “los que no alcanzaron un estimado de resultado, bajó hasta 6 mil pesos; los que los sostuvieron, en el top 10, están entre los 21 mil y 17 mil pesos. No es que no se quisieran dar las becas, sino es el reajuste”, agregó.

Los nuevos criterios piden que los atletas finalicen entre los 16 mejores lugares de campeonatos mundiales y de Juegos Olímpicos para mantener una beca.

El Padrón de Beneficiarios del Programa de Cultura Física y Deporte para el Ejercicio Fiscal 2022 tiene contemplado a 103 deportistas; clavados es la disciplina que más atletas becados tiene con un total de 14; en la lista se encuentran las medallistas olímpicas Gabriela Agundez y Alejandra Orozco. Le sigue el atletismo que cuenta con 10 deportistas que reciben apoyo económico.

Uno de los deportes más golpeados es el taekwondo. De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio existían 23 taekwondoínes becados y para el actual ejercicio fiscal sólo hay dos: René Lizárraga y Leslie Xcaret Soltero.

La falta de resultados de Carlos Sansores y Briseida Acosta en Tokio 2020 les impidió mantener la beca. Tampoco aparece en el actual ejercicio fiscal la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, después de que no pudo asistir el año pasado a la justa veraniega tras caer en un combate clasificatorio con Acosta Balarezo.

Clavados, que es otro deporte que le ha dado preseas a México, también tuvo una reducción significativa porque de 20 becados pasaron a 14; mientras que en tiro con arco de ocho hoy sólo hay seis. Las tres disciplinas han dado resultados importantes a nivel internacional.

SÍ HAY PRESUPUESTO

Deportes Lia Thomas, nadadora transgénero, recibe ataques luego de ganar medalla de oro

Ana Guevara, durante un evento que se realizó en Guadalajara el pasado 24 de marzo, insistió que las becas son en función del ranking y resultados internacionales “el tiempo desde que se eliminó el fideicomiso y fue durante el transcurso del año olímpico lo arrastramos hasta hace meses que se aprobaron las nuevas reglas de operación que todavía nos vamos a regresar para darle una pulida”.

“Lo que buscamos es que haya mayor compromiso, que haya mayor entrega porque la beca no es una manutención, es un estímulo económico para el que tenga resultados, creo que se le ha dado una mala interpretación de algunos medios de comunicación que han tratado de encarnizar la decisión de reducción de las becas pero ya no existe el Fideicomiso, el criterio cambió y ahora hay una mayor exigencia porque tenemos encima la vigilancia de las autoridades que están al tanto de la aplicación correcta de los recursos”.

Agregó que las becas no es cuestión de presupuesto “es un tema de disciplina y corrección a raíz de la eliminación del FODEPAR. Sí alcanza, sí hay recurso…lo que vimos es que algunos deportistas dobleteaban becas porque cobran beca en el estado y cobran beca federal, entonces, le quitan la oportunidad a quienes vienen en crecimiento o aspiran a estar en esa posición, eso es lo que hemos cambiado”, cerró.

NUEVOS MONTOS TENDRÁN QUE ESPERAR

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aún no detalla los montos de las nuevas becas para los atletas y deportistas de Alto rendimiento.

Una vez terminados los ciclos Olímpicos de Verano e Invierno, el Comité Técnico es el encargado de definir las cantidades de acuerdo a las Reglas de Operación de los estímulos dados a conocer en enero de este año, a través del Diario Oficial de la Federación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los registros aún no han sido subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia hasta el cierre de esta edición.

Publicado originalmente en ESTO en línea