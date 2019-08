Conade pide aumento de 2 mil mdp en próximo paquete económico

La Comisión Nacional de Deporte pidió un aumento de dos mil millones de pesos para el próximo paquete económico del 2020, informó la titular de esta dependencia Ana Gabriela Guevara.

“Pedimos una ampliación de dos mil millones de pesos para este año y previendo lo que puede surgir para el año entrante, esa fue la petición que se hizo”, adelantó.

Política "Gobierno tiene deuda con deportistas", reconoce AMLO

Al salir de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los recursos asignados a la Conade sólo alcanzan para el día a día, pero tampoco cuentan con el personal suficiente para atender a la comunidad deportiva.

“Lo que no quiero es que caigamos en un error de no cumplir con lo que se estipule en el plan

Hoy el recurso y la funcionalidad de la Conade alcanza para el día a día, no podemos ampliarlo ni tampoco desdoblarlo porque no tenemos la capacidad de personal ni tampoco la suficiencia económica”, subrayó.

Sin embargo, la directora de la Conade consideró que con el presupuesto de este año se logró un gran avance y los resultados, dijo, se notaron en los Juegos Panamericanos, donde México volvió a triunfar en disciplinas anteriormente olvidadas, tales como el ciclismo.

Explicó que aún no elaboran el Plan Nacional del Deporte porque no se había entregado el Plan Nacional de Desarrollo, y no sabían con cuántos recursos contaba el gobierno federal para impulsarlo.

La Conade ya agotó el presupuesto para este año, por lo que el faltante del dinero para las becas para los deportistas de los juegos Panamericanos las obtendrán del fondo de 500 millones de pesos.

Anticipó que la preparación en el extranjero de los periodistas será una de las prioridades del gobierno federal, por lo que promoverán que asistan a campamentos internacionales para su capacitación.