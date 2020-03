Estos son los partidos de fútbol que se jugarán a puerta cerrada por coronavirus

Italia, el país europeo con más fallecidos y afectados por la epidemia de coronavirus, el segundo mundial tras China, es sin duda el que más drásticas medidas en materia del deporte ha adoptado para evitar la propagación del virus, mientras que otros como es el caso de Rusia apela a la normalidad, o el Reino Unido considera "poco probable" que se vea afectado a corto plazo.

A las decisiones de los respectivos gobiernos para combatir el COVID-19, hay que unir también las adoptadas por los propios organismos deportivos europeos, que vienen a complementar las políticas, y que contempla la suspensión o disputa a puerta cerrada de sus eventos.

Así, la UEFA, por ejemplo, ha decidido la disputa de varios encuentros de la Liga de Campeones y de la Liga Europa a puerta cerrada, algo similar a lo que la Euroliga de baloncesto; la cancelación de una parte del calendario ciclista internacional; o el aplazamiento de varios torneos preolímpicos.

Las medidas adoptadas por los distintos países europeos en materia deportiva, en síntesis, son las siguientes:

Italia

El gobierno italiano suspendió el lunes, a petición del Comité Nacional Olímpico Italiano (CONI), las manifestaciones deportivas en todo el país hasta el 3 de abril, en el intento de contener la difusión del coronavirus, que ya ha causado 463 muertos y cerca de ocho mil contagiados.

Unas medidas que entraron en vigor a partir de este martes y que, sin embargo, excluyen de momento las competiciones deportivas internacionales, lo que permite, de momento, que se jueguen a puerta cerrada los encuentros de la Liga Europa Inter de Milán-Getafe, previsto este jueves 12, y el Roma-Sevilla, previsto el jueves 19.

La Serie A (Primera división), al igual que el resto de las categorías futbolísticas, pues, está suspendida hasta el 3 de abril. Con anteriodidad, ya se había decretado, y realizado, la disputa de partidos a puerta cerrada, como aconteció el último domingo con el derbi de Italia, Juventus Turín-Inter de Milán.

España

El Gobierno aprobó este mismo martes que todas las competiciones y eventos deportivos profesionales y no profesionales, tanto de ámbito estatal como internacional que se celebren en España desde hoy martes se hagan a puerta cerrada. La medida incide expresamente en las competiciones profesionales de fútbol y de baloncesto, por lo que durante, al menos, las dos próximas semanas, las jornadas ligueras serán sin público.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que las decisiones relacionadas con las competiciones deportivas se han adoptado de acuerdo con las comunidades autónomas y afectan a todos los eventos que "supongan gran afluencia de aficionados, que se van a celebrar a puerta cerrada".

El primero de los partidos futbolísticos afectados es esta noche el Eibar-Real Sociedad, que en su momento fue aplazado, y que será a puerta cerrada.

Francia

En Francia, la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, indicó que 450 manifestaciones deportivas se han visto afectadas por la prohibición hasta el 15 de abril de todo acto con más de mil personas para prevenir el contagio del coronavirus, entre encuentros suspendidos y los que se mantienen pero a puerta cerrada.

Unos dos millones de espectadores se han visto afectados por esta medida, según los datos oficiales, sin que por el momento se haya anunciado una medida generalizada para todo el territorio. Por ahora, son los delegados del Gobierno de cada departamento quienes deciden, en función de la evolución del COVID-19, la suerte de cada manifestación deportiva, si se disputa y si se hace con público.

Las decisión más visible, por ahora, es la de mantener el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones que mañana jugará el París Saint-Germain contra el Borussia Dortmund, aunque sin espectadores y solo con los periodistas de medios con derechos en las gradas.

La ministra pidió "responsabilidad" a los aficionados, que a través de las redes sociales están haciendo llamamientos a acudir a las puertas del estadio, lo que puede perjudicar el combate del contagio del virus. Si el club ha anunciado que devolverá el dinero de las entradas, el canal RMC Sport, que lo retransmite en directo, se ha negado a darlo en abierto pese a las peticiones recibidas.

Alemania

Los partidos de la Bundesliga alemana de este miércoles entre el Borussia Mönchengladbach y el Colonia y del sábado entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 se celebrarán a puerta cerrada, por primera vez en la historia, como medida preventiva por el coronavirus, con mil 139 casos confirmados de contagio en el país.

La ciudad de Mönchengladbach (oeste) implementa así el decreto emitido hoy por las autoridades sanitarias del estado federado de Renania del Norte-Palatinado, el más afectado en Alemania, con 484 positivos, en base a las recomendaciones del ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, de suspender cualquier evento que supere los mil participantes.

El próximo amistoso entre las selecciones de Alemania e Italia se disputará a puerta cerrada, el 31 de marzo, en Núremberg, informó este martes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Portugal

El Gobierno de Portugal no ha emitido ninguna medida concreta por el momento, aunque sí ha recomendado suspender los eventos que reúnan a más de cinco mil personas en espacios abiertos y a más de mil en recintos, lo que ha llevado a reajustar o reprogramar algunas citas deportivas.

Es el caso de la primera y segunda división del fútbol portugués, que se jugará a puerta cerrada este fin de semana, según ha decidido un "grupo de emergencia" creado por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La misma decisión se ha tomado para los encuentros de fútbol-sala masculinos y femeninos dentro de la competición de la Copa de Portugal, que se disputarán en los próximos días en Matosinhos, en el norte del país, donde se concentran la mayoría de la cuarentena de casos confirmados hasta el momento.