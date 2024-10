Cruz Azul humilla a Juárez y se consolida en la cima de la tabla

Cruz Azul no tuvo piedad y venció 4-0 a los Bravos de Juárez, en duelo que significó el regreso de Gabriel “Toro” Fernández, triunfo que permitió a La Máquina llegar a 34 puntos y estar cerca de amarrar el liderato de la tabla general.

Los cementeros ligaron su quinta victoria que le permiten ser el equipo con mejores números del certamen, mientras que Bravos se hunde en la clasificación general.

La visita entregó el partido en la primera parte. El equipo fronterizo saltó a la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes con un esquema defensivo, aguantando a los cementeros, que aprovecharon la situación para tocar una y otra vez la puerta enemiga.

Un partido que lo hizo ver fácil el equipo de Martín Anselmi, que movió el balón con facilidad gracias a la propuesta enemiga, lo que permitió que consiguiera un par de goles aprovechando los errores del enemigo.

La masacre celeste comenzó desde los siete minutos

Cruz Azul abrió el marcador al minuto 7. En una serie de rebotes, el balón le cayó a Lorenzo Faravelli quien tocó al palo izquierdo del arquero Benny Díaz quien se estiró pero no logró detener la trayectoria.

Parecía que Juárez reaccionaría al 10 con un disparo desde medio campo del colombiano Óscar Estupiñán quien intentó sorprende a Kevin Mier, sin embargo, la esférica pasó a un costado.

Antes de que finalizara la primera parte, Georgios Giakoumakis tuvo que salir del terreno de juego debido a molestias musculares. Se tiene contemplado que se haga exámenes médicos para saber la magnitud del problema.

Cruz Azul no bajo el ritmo en ningún momento

Su lugar fue ocupado por Ángel Sepúlveda quien de inmediato se hizo presente en el marcador. La Máquina robó la pelota en territorio enemigo, Luis Romó sirvió a Sepúlveda, quien se barrió y mandó cerca del palo izquierdo, para conseguir el 2-0.

En el complemento, la situación no cambió; si bien es cierto Juárez intentó adelantar las filas, no pudo ante un Cruz Azul que dominó el encuentro, no prestó el balón y Martín Anselmi se dio el lujo de realizar modificaciones y sumar en la tabla de menores impuesta por la Liga MX.

Ángel Sepúlveda logró el 3-0 al 50′. En una triangulación, Alexis Gutiérrez dejó exacto a la colocación del exjugador de los Gallos Blancos del Querétaro quien la tocó y venció a Benny Díaz.

Las buenas noticias no pararon en La Máquina porque en la recta final del encuentro, ingresó Gabriel “Toro” Fernández después de ocho meses de ausencia tras superar una rotura de ligamento de la rodilla.

Y el “Toro” se hizo presente en el marcador a los pocos minutos de haber ingresado a la cancha; al 73‘, Fernández se metió al área grande y disparó, el balón alcanzó a ser desviado por Carlos Salcedo lo suficiente para alejarlo del arquero de los Bravos.

