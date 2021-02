Debate | Juegos Olímpicos Tokio

Desde la intensa emoción del día en el que la capital japonesa fue elegida como sede olímpica para 2020, el camino hacia los Juegos de Tokio, marcado desde hace un año por la pandemia del covid-19, ha estado sembrado de obstáculos.

El último, las declaraciones sexistas y la dimisión como presidente del comité de organización de Yoshiro Mori, lo que desembocó este jueves en su sustitución por Seiko Hashimoto, una medallista olímpica y una las pocas mujeres políticas japonesas de primer plano.





Gobierno Metropolitano de Tokio,

“Como ciudad anfitriona, seguiremos esforzándonos al máximo para materializar la celebración de unos Juegos seguros y protegidos en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, como el Gobierno japonés, el Comité Organizador de Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC)”.





Comités Olímpicos de Gran Bretaña, Noruega, Irlanda del Norte, Australia y Canadá

“Es muy sencillo. Si el virus se mantiene como predice el Gobierno, no creo que podamos mandar a Tokio a ningún equipo, bajo circunstancia alguna”.





Jimmy Patronis

Jefe financiero del Gobierno de Florida

“Pedimos que nuestro estado sea considerado como sede de reubicación de los Juegos Olímpicos, en caso de que la pandemia de Covid-19 dificulte su celebración en Tokio. Somos un estado que no cerró de forma prolongada su economía y reactivó muy rápido los eventos deportivos, como es el caso del futbol americano y el baloncesto, este último con el uso de una ‘burbuja’ instalada en la ciudad de Orlando”.





Thomas Bach

Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)

“En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se inaugurarán el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. No hay un plan B y estamos totalmente comprometidos en hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos”.





Alejandro Blanco

Presidente del Comité Olímpico Español (COE)

“Se puede afirmar que los Juegos de 2020 comenzarán con un 100% de seguridad. Aún no se ha entrado en detalles de limitación de público y otros detalles. Pero nos han contado que para evitar grandes aglomeraciones en la Villa Olímpica se va a pedir a los deportistas que viajen a Tokio como muy pronto cinco días antes de su competición y que se vuelvan a casa dos días después a más tardar”.





Kentaro Iwata

Epidemiólogo de la Universidad de Kobe (Japón)

"No creo que albergar los Juegos Olímpicos en el año 2021 sea una meta realista. Estoy deseando que en seis meses se celebre el gran acontecimiento deportivo, pero confieso que se trata de algo sentimental porque si no fueran en Japón, probablemente apostaría por la cancelación”.





Tetsuo Nakayama

Director de la Sociedad Japonesa de Virología Clínica

"Si puedes preparar un sistema en el que los competidores pasan test cada día, puedes organizarlos. Si eres cuidadoso con cosas como no permitir que los atletas coman juntos y se hagan PCR cada día, creo que es posible rebajar la posibilidad de que haya contagios durante los juegos".





Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Tenemos también, como grupo a vacunar primero, a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos, a todos ellos los tenemos que vacunar, y si se necesitan las dos dosis, y lo tenemos que hacer también ya, porque se acerca el tiempo”.