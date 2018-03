Denuncian piratería en el taekwondo

La organización Alianza Tercer Milenio de Taekwondo, que dirige el profesor Pedro Fernández Zenteno, solicitará a quien fuera el director técnico de la institución el pago de todos los trámites que se realizaron para estar federado, así como los exámenes y otros adeudos para que se le pueda liberar su carta, pueda registrarse en la Asociación Capitalina de Taekwondo y poder tener todos los derechos del deporte organizado de nuestro país.

El presidente de Alianza Tercer Milenio entregará toda la documentación al presidente de la Asociación capitalina de Taekwondo, profesor Miguel Ángel Sanabria, sobre este penoso asunto, porque se sabe que Miguel Ángel Orea, abuso de la confianza y se pirateó varios alumnos de la organización.

“Así como lo dije en su oportunidad Orea y cualquier otro profesor de mi organización, tienen las puertas abiertas, tanto para salir como para entrar siempre y cuando lo hagan por el camino correcto”, dijo Fernández Zenteno.

Asevero que no busca hacerle mal a nadie, pero tampoco permitirá que se abuse de su confianza, “He creado Alianza Taekwondo Tercer Milenio, con el fin de devolverle al taekwondo mi formación, como persona y como profesional de la ingeniería, yo no vivo del taekwondo, vivo para el taekwondo, mis empresas no me permiten estar al cien por ciento en la organización de mi institución” argumento.

“Estoy obligado a estar federado para cumplir cabalmente con los ordenamientos del deporte organizado, pero principalmente con los niños y jóvenes de mi institución, la intención en Alianza no es hacer competidores de alto rendimiento, pero si alguno busca llegar a representar a su entidad, estamos para llevarlos hacia el camino que han elegido y me daría vergüenza el decirles que no estamos en el sistema federado”.