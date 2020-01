Deportistas suman donaciones para enfrentar incendios en Australia

Las estrellas del deporte internacional no han dudado un segundo en apoyar a todas aquellas organizaciones que se encuentran combatiendo los incendios en Australia

El campeón mundial del tenis, Rafael Nadal junto a Roger Federer y Serena Williams, han organizado un partido benéfico por las víctimas de los incendios de Australia que se disputará el día 15 de enero en el Rod Laver Arena de Melbourne.

Ver esta publicación en Instagram I am heartbroken over the devastation of the wildfires in Australia. With the loss of over 500 million animals and many people left without their homes, we need to act now to help in whatever way we can. I have been going to Australia for over 20 years so this devastation is hitting me particularly hard. Here’s how we all can help: donate what you can and support organizations like @world_wildlife @wireswildliferescue @nswrfs @cfavic who are doing everything they can to provide resources to rehabilitate Australia’s wildlife. Photos via @kararosenlund and @wwf Una publicación compartida por Serena Williams (@serenawilliams) el 9 de Ene de 2020 a las 6:01 PST

Lewis Hamilton, el seis veces campeón de Fórmula 1, también ha donado medio millón de dólares; y el tenista australiano, Nick Kyrgios, aportará 200 dólares australianos por cada punto de servicio directo que vaya registrando durante el verano austral.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020

“Me rompe el corazón ver la devastación que los incendios forestales de Australia están causando a personas y animales en todo el país. Estoy prometiendo $ 500 mil dólares para apoyar a los animales, voluntarios de vida silvestre y los servicios de bomberos rurales. Si puede, y aún no lo ha hecho, también puede donar.” fue el mensaje que publicó Hamilton junto a un emotivo video.

Ashley Barty, además del basquetbolista Ben Simmons también han donado dinero para apoyar a combatir el siniestro que aqueja al país oceánico.

Multitud de actores y cantantes, entre ellos Nicole Kidman, Selena Gomez, Pink, Kylie Minogue y Chris Hemsworth, han decidido abrir la cartera y donar millones de dólares para ayudar a sofocar los incendios de Australia y a restaurar el caos en el que se ha convertido una gran parte del territorio australiano.

La actriz australiana dio a conocer por medio de sus redes sociales, el donativo por medio millón de dólares/ Cortesía | @nicolekidman





Ver esta publicación en Instagram Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated. In my bio I’ve added links to support the fire fighters, organisations and charities who are working flat out to provide support and relief during this devastating and challenging time. Beyond appreciative to everyone around the world for their well wishes and donations. It really does make a difference, so dig deep! Love ya. Una publicación compartida por Chris Hemsworth (@chrishemsworth) el 6 de Ene de 2020 a las 6:34 PST

Con información de EFE