Diego Ventura en México para la Temporada grande

La figura del rejoneo mundial, Diego Ventura, llegó a México para iniciar su campaña 2019-2020 en nuestro país, por segundo año consecutivo, de la mano de la empresa que dirige el matador Alejandro Amaya, quien le tiene listo un periplo de veinte fechas. La pauta de lo que será su paso por plazas nacionales lo marcará sin duda su primer fin de semana a realizarse en noviembre, donde toreará en Provincia Juriquilla (viernes 1), Aguascalientes (sábado 2) y Plaza México (domingo 3).

“Será un inicio exigente, ya que se trata de tres plazas donde el público ya conoce mis alcances y por ello me exigirá, debido a la importancia e impacto que tienen esos cosos en el medio taurino. Pero, ¡qué mejor que tener un inicio así de bonito, pues me siento ilusionado!, señaló el maestro Ventura en exclusiva para ESTO, durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, ayer, acompañado por su hombre de confianza, el banderillero portugués Mario Figueredo, para de inmediato trasladarse a Querétaro, donde tendrá su centro de operaciones, en el rancho del ganadero Francisco Funtanet.

Deportes El torero Enrique Ponce reaparece mañana en España

En la terna de corridas señaladas destaca la apertura de la Temporada Grande en la Plaza México, el próximo domingo 3 de noviembre, ante ejemplares de Fernando de la Mora. Como se recordará, el anterior ciclo capitalino también fue aperturado por este caballista, quien indultó al toro llamado Fantasma de la ganadería de Enrique Fraga, lo cual marcó un hito en la historia del máximo coso del país.

De cara a sus expectativas para dicho festejo, dijo lo siguiente: “Para esta temporada tengo prácticamente vistos todos los toros para cada plaza, pues he tenido la suerte que los ganaderos mexicanos me han apoyado muchísimo, pues mientras transcurría la temporada española, me han estado reservando los toros acá en sus potreros; he confiado en su experiencia y en su criterio, pues ellos saben lo que puede ir mejor con mi toreo”.

Al respecto agregó: “Me hubiera hecho ilusión regresar a torear en La México y volver a encontrarme con otro Fantasma, pero de momento el maestro Enrique Fraga no tiene una corrida para ese coso. Se que cuenta con ocho toros que se están rematando en el campo. Ojalá que alguno llegue a rematarse del todo para febrero y entonces poder torearlo ahí. Ahora, gracias a las faenas que el año pasado realicé con astados de Fernando de la Mora, en plazas como Autlán, San Miguel de Allende y Juriquilla, decidí que en esta campaña lidiaré muchos ejemplares de su ganadería y los primeros serán el 3 de noviembre en la capital de los mexicanos”.

DIDáCTICO

Tras el cierre de su temporada europea, la cual incluyó 39 corridas con el corte de 87 orejas y un rabo, Diego Ventura dictó una práctica de rejoneo para aficionados. Ésta duró tres días y tomaron parte 40 personas, “Fue algo fascinante pues la mayoría de los participantes llevaron sus propios caballos, con los cuales les enseñé técnica del rejoneo y como poner un caballo a torear delante de una becerra. Lo que más disfruté es ver que tuvieron una evolución notoria. Además, me enorgullece haber sido pionero en esta actividad”, relató.

Se refirió también a sus dos hijos: "El mayor es aficionado al futbol y el menor es fanático del rejoneo; todo el día está jugando con los caballos y con las banderillas en la mano. Nada ha sido enseñado, le gusta el toreo de manera natural. Tiene dos años y ver lo que hace me alegra profundamente porque tiene esa gran afición”, remató el caballista de La Puebla del Río, Sevilla.