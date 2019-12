Doble campeón olímpico de judo Peter Seisenbacher, condenado por abuso sexual

El austríaco Peter Seisenbacher, doble campeón olímpico de judo (1984 y 1988), fue condenado por un tribunal de Viena a cinco años de cárcel por abuso sexual de menores.

El exjudoca de 59 años fue declarado culpable de todos los cargos de la acusación, incluyendo el de "abuso de una relación de autoridad".

Deportes Denuncian a exárbitro por abuso sexual infantil

Seisenbacher, uno de los deportistas más famosos de la república alpina, fue acusado por tres mujeres de haber abusado de ellas cuando eran menores de edad y él era su entrenador de judo.

El juez del caso dijo tras anunciar la sentencia que las tres mujeres "fueron extraordinariamente creíbles" en sus testimonios.

Las primeras informaciones sobre el supuesto abuso de chicas menores de edad, la más joven de ellas de nueve años, surgieron en la prensa austríaca en 2014.

El juicio iba a empezar en diciembre de 2016, pero Seisenbacher logró huir del país, primero a Georgia y más tarde a Ucrania, desde donde fue extraditado este año.

Como judoca, ganó el oro en los Juegos de Los Ángeles de 1984 y en Seúl 1988 en la categoría de hasta 86 kilos.

Foto Reuters

Además, fue campeón mundial y europeo en esa misma categoría en los años 1985 y 1986, respectivamente.

Después de retirarse del deporte activo, Seisenbacher fue un exitoso entrenador de judo, en Austria y sobre todo en Georgia, con cuya selección logró dos oros en campeonatos europeos y un oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

La sentencia emitida este lunes todavía no es firme y la defensa del exdeportista aún no indicado si la va a recurrir o no.





No te pierdas ⬇

En el ring Aquí los precios para la revancha entre Andy Ruiz vs Anthony Joshua

Deportes Muere Miguelina Cobián, la cubana que brilló en las olimpiadas del 68