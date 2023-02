Fernando Valenzuela, una leyenda: Dodgers retirará número 34 del Toro 

Los Dodgers de Los Ángeles retirarán el número 34 que usó el mítico pitcher mexicano, Fernando “El Toro” Valenzuela, para ello el club de la MLB tiene preparado un evento que durará tres días.

"Fernando, el No. 34 es tuyo. Siempre será tuyo. Ningún otro Dodger lo volverá a usar", expresó el equipo.

La ceremonia del retiro de la emblemática franela se dará a partir del 11 hasta el 13 de agosto, cuando la novena angelina reciba a los Colorado Rockies en el Dodger Stadium.

'Fernando, the No. 34 is yours. It will always be yours. No other Dodger will ever wear it again.'



The iconic Fernando Valenzuela kept a special secret all week. It was let out at FanFest — his No. 34 will be retired by the Dodgers in 2023.

Story 🔗https://t.co/CH4Ztp1iEU pic.twitter.com/wk7CfI29rM — Dodger Insider (@DodgerInsider) February 4, 2023

“Las festividades comenzarán con una ceremonia especial el viernes y regalarán un bobblehead de colección el sábado y una réplica del anillo de campeón de Valenzuela de la Serie Mundial de 1981 el domingo”, refirió el portal oficial de Dodgers.

Ante este homenaje, El Toro expresó: “Ser parte de un grupo que incluye a tantas leyendas es un gran honor. Pero también para los fans por el apoyo que me han dado como jugador y trabajando para los Dodgers. Esto también es para ellos. Estoy feliz por los fans y por toda la gente que ha seguido mi carrera".

Fernandomania.



Fernando's No. 34 will be retired on 8/11 to kick off a weekend of promotions honoring his legacy. For tickets, visit https://t.co/36IUWLzvoH. pic.twitter.com/IONs0jMaHk — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 4, 2023

Entre sus logros, Valenzuela alcanzó el premio al Novato del Año, así como el Cy Young, al mejor lanzador de la Liga Nacional en 1981.

