¡Sigue Donovan Carillo! Es suyo el Momento más Memorable de los Juegos de Invierno

La actuación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 no sólo fue histórica por sus resultados, sino por el recuerdo que dejó el patinador mexicano en la memoria de quien lo vio. El carisma del joven de 22 años, combinado con su talento, le permitió ganar el premio al momento más memorable dentro del patinaje artístico de la justa, un reconocimiento por parte del público que ayuda a dimensionar lo que fue su hazaña en tierras chinas.

En una encuesta realizada por la Unión Internacional de Patinaje, el mexicano prácticamente arrasó con las votaciones, al ganar con un 72.8 por ciento de los votos.

La clasificación del tapatío al programa largo, algo nunca antes visto en un patinador mexicano, le permitió derrotar a momentos igualmente gloriosos como el oro de la competidora rusa Anna Shcherbakova o la gran actuación de la pareja francesa conformada por Gabriella Papadakis y Guillaurme Cizeron, quienes implantaron dos récords durante la justa.

Incluso Donovan se impuso a Yuzuru Hanzu, toda una leyenda dentro de las pistas de hielo, quien intentó el primer Axel Cuádruple en la historia de la competencia.

El triunfo de Donovan es fiel reflejo de su carisma y esa sonrisa que contagia mientras patina. El tapatío rompió una sequía de 30 años sin un representante mexicano en la disciplina y lo hizo por todo lo alto, al posicionarse dentro los mejores 24 patinadores del mundo.

“Yo solamente me entregué, traté de disfrutar cada parte del sueño de estar finamente en unos Juegos Olímpicos. Justo me pasó que después de estar en el programa corto, no quería que terminara, quería seguir viviendo el sueño, pero seguía alguien más y tenía que salirme. Me quedo con eso.

«Yo creo que esa misma autenticidad y ese mismo cariño sincero que muestro con una pequeña sonrisa, un pequeño gesto, es lo que involuntariamente hace que conecte con las personas y que de cierta forma puedan disfrutar de mis presentaciones tanto como yo, eso es algo que también busco en cada una de mis competencias. Es importante para mí patinar con el corazón. No solo lo hago para mí sino para todos los que me están viendo”, dijo Donovan hace unos días, a su llegada a México, hoy la historia lo ha vuelto a recompensar.

