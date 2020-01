El clavadista Iván García llega al CNAR

El medallista olímpico Iván García, no tiene la seguridad de que hará pareja en la plataforma en clavados sincronizados con Germán Sánchez, de quien se dice se ha retirado, pero tampoco lo descarta porque sabe que es un guerrero.

Consciente de los planes de entrenamiento que le aplica Iván Bautista prepara una segunda opción: “No es un hecho que lo haga con Germán, porque también entrenamos con Kevin y estamos buscando la mejor manera, porque lo importante es ganar el Nacional, ir a la Copa del Mundo y traer la plaza olímpica en sincronizados, obviamente también la prueba individual”, declaró el “Pollo”, luego de señalar que la pareja se definirá próximo a la competencia que se espera sea la de mayor nivel que se tenga memoria durante el mes de marzo en el CNAR.

“Sé lo difícil que va a ser y tengo que intentar ganarlo, sacar todo lo que tengo de mis entrenamientos y el día de la competencia estar tranquilo, estar feliz y esperemos que pueda ser yo uno de los que represente a México en la Copa del Mundo de Clavados”, expresó Iván, al recordar que después de Río 2016 se retiró por casi tres años, tiempo en el que se sometió a una intervención quirúrgica.

Se le complicó encontrar un ritmo, todavía no se siente como antes y por eso trabaja en el plano psicológico para que esto le permita estar tranquilo el día de la competencia y que las cosas salgan bien. Antes eran tres o cuatro los que buscaban integrar a la selección nacional, pero ahora son ocho, entre ellos el propio Germán Sánchez, Kevin Berlín, Andrés Villarreal, Diego Balleza y Randall Willars.

“Ya sé que cambiar un clavado días previos a la competencia no es bueno para mí, no tengo que tener miedo apostarle al máximo grado de dificultad con las cuatro y media adentro es lo que me ha dado resultados”, indicó, ya que si recordamos en Río 2016, su clavado de mayor grado, lo hizo perfecto en los entrenamientos en el Complejo Olímpico y falló ante la presión de la competencia, un aprendizaje más en su larga carrera.