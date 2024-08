El maratonista mexicano Tomás Luna ha logrado vivir de correr carreras sin beca de Conade

La trayectoria de Tomás Luna en las carreras de fondo data de mucho tiempo atrás. El joven que comenzó a correr en ‘El Limón’, un pequeño pueblo de Veracruz, este fin de semana se convirtió en el mexicano más rápido del Maratón CDMX 2024, y aunque desearía meterse al podio sabe que lo logrado es bastante valioso, pues competir con los africanos no es nada sencillo.

“En los últimos años he estado compitiendo con ese objetivo. Claro, yo una vez recuerdo que dije como en el 2015-16 que iba a estar en el podio en algún momento. Pero no, ni para acá. He sido octavo, noveno y el mejor nacional hasta ahora. Es una ruta difícil pero nosotros los mexicanos tenemos mucha porra aquí; hoy salí entre inspirado y sí estoy preparado, así que lo conseguimos”, dijo Luna a ESTO.

Tomás Luna reconoció el respaldo para él y el resto de los 30 mil competidores a lo largo del trayecto, desde el primer kilómetro sintió el empuje. Sin embargo, el potencial de los keniatas de inmediato predominó.

A sus 49 años, Tomás sabe que está en la última etapa de su carrera, y aunque llegó al máximo nivel al competir en Juegos Olímpicos y Panamericanos, quedarse sin beca de la Conade no lo desilusiona, pues compite cada semana para poder vivir de lo que más le gusta: correr.

“Yo desde que en la Conade ya no pude seguir manteniendo las becas en el 2015, compito cada ocho días. Yo veo las convocatorias, y digo aquí está en la categoría 5 mil pesos, aquí hay 10 mil, órale.

Carreras de 10, de 15, de 20, pero en el Maratón solo se pueden correr dos al año. Así que ahora este año se prepara Ciudad de México y Puebla, que hay premios considerables. Y claro, siempre buscando el equilibrio de tener un bienestar una salud que tampoco digamos que si lo agarro como trabajo no me vaya esto a tener enfermo. Disfrutarlo y estar con salud”, explicó.

Tomás Luna prefiere correr que buscar cualquier otro trabajo

El running es el único estilo de vida que Tomás conoce, pues incluso aseguró que para él no es conveniente buscar otro tipo de trabajo.

“Yo que solo tengo preparatoria, lo que hago comparado con que si tomo un trabajo de 8 horas diarias, no me conviene, pues es cuestión de llegar a la casa cansado y vas a ganar a la quincena 10 mil pesos. Y aquí pues yo creo que cada ocho días, 5, 10 y haciendo lo que te gusta físicamente es rendituable, mentalmente también. Sigue uno en lo que le gusta y sigo siendo feliz, digamos”; dijo.

Luna fue octavo en el Maratón CDMX con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 28 segundos, semanas atrás ganó en Guadalajara y ahora ya piensa en su próximo reto.

“Al siguiente fin de semana viene la Carrera Similares y ahí en las categorías la Máster da como 8 mil pesos y voy a estar compitiendo, ya en carreras cortas pero no perdiendo de objetivo ya que a finales de octubre tengo el Maratón de Puebla. O sea, ese es mi modus vivendis. Y hoy estoy más feliz porque sí, soy el mejor nacional pero pues sigue siendo algo que motiva”, dijo.

