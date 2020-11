El mexicano Carlos Ortiz se proclama campeón del Houston Open

El mexicano Carlos Ortiz se proclamó este domingo campeón del Houston Open al completar la cuarta y última ronda con un registro de 65 golpes (-5) y sumar 267 (-13), 2 de ventaja sobre el japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Dustin Johnson (269 y -11), que compartieron el segundo lugar.

Ortiz, de 29 años, nativo de Jalisco (Guadalajara, México), formado en la Universidad del Norte de Texas, consiguió su primer título en el PGA Tour y el cuarto de su carrera.

El golfista mexicano, que llegó a la ronda final segundo en la clasificación, confirmó los pronósticos que hizo el sábado de ser optimista en la lucha por el título y de mantenerse paciente durante todo el recorrido.

Ortiz hizo un recorrido perfecto con 5 birdies, que repartió en 3 en la primera mitad (hoyos, 4, 8 y 9) y otros 2 en la recta final de la segunda (16 y 18), que le permitió cerrar su brillante participación con broche de oro.

El jugador mexicano, al margen de conseguir su primer título en Houston, también se llevó un premio en metálico de un millón 260 mil dólares y 500 puntos para la clasificación de la FedEx Cup del 2021.

Ortiz había mostrado señales de que estaba listo para abrirse camino, al hacer tres cortes en cinco aperturas esta temporada, pero no había llegado al top 30 en ningún torneo.

El nuevo campeón llegó a Houston clasificado 160º en el Ranking Mundial Oficial de Golf (y 136 en el Ranking Golfweek / Sagarin), pero lucía sorprendentemente cómodo en el frente cuando disparó 32 sin bogey para avanzar y el domingo completó su gran momento que le dio el primer título en el PGA Tour.

Matsuyama y Johnson compartieron el segundo puesto después de entregar tarjetas de 63 (-7) y 65 (-5), respectivamente, pero sin poder superar la inspiración de Ortiz.

El jugador japonés, que estuvo perfecto en el recorrido con siete birdies, encabezó la lista de los tres golfistas que establecieron el mejor registro en el nuevo campo del Memorial Park Golf Course, donde se celebró el torneo.

El estadounidense Talor Gooch, que acabó cuarto con 271 golpes (-9) y el canadiense Mackenzie Hughes, séptimo (273, -7), fueron los otros dos que acabaron la última ronda con 63 impactos.

Johnson, el actual número uno del mundo, que volvió a la competición después de perderse los dos torneos anteriores debido a su contagio del Covid-19, confirmó que está completamente recuperado y en buen momento de cara al Masters de Augusta.

1 shot back and in the final group tomorrow. Let's go! @HouOpenGolf pic.twitter.com/0rLJKnNkpR — Carlos Ortiz (@carlosortizGolf) November 7, 2020

El estadounidense mostró solidez y seguridad con sus golpes desde el tee y especialmente en el green para hacer seis birdies, aunque no fue perfecto su recorrido porque en el noveno hoyo (par de 3) cometió un bogey que le impidió luchar por el título.

Mientras, el argentino Fabián Gómez no tuvo su mejor actuación en la última ronda al descender 14 puestos en la clasificación para acabar trigésimo segundo, con 279 golpes (-1) después de entregar tarjeta firmada de 71 tiros (+1).

El venezolano Jhonattan Vegas también descendió 10 puestos en la clasificación final al ocupar el 44 con la suma de 281 golpes (+1) después que entregó tarjeta firmada de 70 impactos (par).