El miedo impulsa a Travis Pastrana para realizar saltos mortales en motocicleta

Lo que para muchos sería una locura, hacer tres saltos extremos en motocicleta en menos de tres horas, para Travis Pastrana es una pasión.



Y es que el experto en deportes extremos y ganador en múltiples ocasiones de los X Games no puede visualizar su vida sin realizar saltos mortales en motocicleta o corriendo autos de carrera, a pesar de los riesgos que ello conlleva. Para él, el miedo no es un límite, sino un motor: “Tienes que sentir miedo, si no lo sientes definitivamente no va a funcionar. La gente sin miedo es difícil que logre sus cometidos”, comenta.

Realizar acrobacias en su motocicleta es algo que el mismo Pastrana define como único. “Incluso cuando todo pudiera salir mal, es uno de los momentos más libres de tu vida porque nada más importa, el tiempo se detiene y en ese momento estás tan enfocado en una cosa que simplemente es algo maravilloso”.

Esta pasión llevó a Travis Pastrana a realizar en menos de tres horas tres de los saltos que el máximo representante de esta disciplina, Evel Knievel había realizado, uno por encima de 16 autobuses, otro sobre 52 autos destruidos y uno más por la fuente del hotel Caesars Palace, en la que Knievel casi pierde la vida.

Ver esta publicación en Instagram ¿Vieron la última locura de @travispastrana? 😮 #Evelknievel #lasvegas #stunts #bike Una publicación compartida de Red Bull Chile (@redbullcl) el 11 Jul, 2018 a las 6:56 PDT

La razón para realizar estas hazañas fue justamente la de hacer “un tipo de tributo moderno al hombre que comenzó todo esto”, como comentó el mismo Travis Pastrana previo a este hecho que quedó plasmado en el especial Evel live, y que esta noche estrena a las 22 horas por History.

“Evel Knievel no se asustaba a arriesgarlo todo. Tomó muchas direcciones que quizá yo no seguiría. Era un hombre de palabra y si decía algo iba y lo hacía sin importar las condiciones. Fue al estadio Wembley para hacer un salto aunque su motocicleta no fuera tan rápida para realizarlo: ‘Les dije que iba a saltar así es que me voy a estrellar’, y tomó su motocicleta y lo hizo”, recuerda Pastrana.

TENDRÁ SHOW EN LAS VEGAS

Ver esta publicación en Instagram Two proper demonstrations and one not so much 😂 @gavindelker_170 #overtheriverandthroughthewoods @hsbkracing @game_moto 🎥 @stevemccann @gopro Una publicación compartida de travispastrana (@travispastrana) el 16 Sep, 2018 a las 6:29 PDT

En 2003, Travis Pastrana y un grupo cercano de amigos crearon el concepto Nitro Circus, un colectivo de apasionados que se reunieron para promover las actividades de los deportes extremos. Tuvieron un show en MTV y hasta una película en 3D.

“Ha sido un trabajo increíble porque hemos construido esto con un grupo muy pequeño de amigos, reuniendo a la gente más apasionada sin importar el tiempo que debas dedicarle. Es un trabajo divertido, pero no hay horas. Si haces esto es porque lo amas”, asegura el fundador de este grupo.

Con 15 años de vida, Travis Pastrana considera que el siguiente paso con Nitro Circus es hacer crecer los deportes extremos, pero también abrir camino para las nuevas generaciones. Es por eso que a partir de 2019, el colectivo contará con un show enel Hotel Bally's de Las Vegas, ideado y producido por el mismo Travis Pastrana, con la intención de impulsar a los nuevos talentos.

“Eso será un entrenamiento de tiempo completo, donde tendrán comida gratis y se les pagará por salir y manejar sus motocicletas y scotters. Es mucho trabajo porque tienen que hacerlo por varias noches. Pero para alguien de 18 o 20 años es una oportunidad para ponerse a prueba, trabajar con los mejores en el mundo y estar disponible para entrenar y vivir de ello. Para mí ese es el siguiente paso para intentar hacer crecer estos deportes”, explica.