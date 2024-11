Ella Bucio gana el oro en el Campeonato Mundial de Parkour en Japón

La mexicana Ella Bucio subió nuevamente a lo más alto de podio tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Parkour-FIG, que desarrolla en Kitakyushu, Japón.

Bucio se impuso con 38.28 segundo, el segundo lugar fue para la estadounidense Audrey Johnson con un tiempo 38.62, mientras que el tercer lugar fue la sueca Miranda Tibbling con una marca 39.55.

Con este resultado, la mexicana refrendo el título mundial que ganó 2022 en la modalidad de estilo libre, pero dos años después se quedó con el de velocidad y así aumentar sus medallas.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente con los cambios de horario debido al clima y sin saber si estaríamos compitiendo o no. Pero al final, si no lo intentas, no puedes tener éxito. Estoy contenta de haber ganado a pesar de todas esas dudas”, confesó tras lograr otra hazaña.

Ella Bucio ha conquistado dos preseas de bronce y dos títulos en la actual serial de Copas del Mundo de Parkour 2024.

¿Cómo es la prueba de velocidad en el Parkour?

El objetivo de esta prueba es superar los obstáculos en menor tiempo posible.

¿Qué es el Parkour?

Es un tipo de entrenamiento y una disciplina física que consiste en ir de un punto A hacia un punto B del modo más eficiente y sencillo posible.

El parkour requiere saltar, trepar, correr, rodar, balancearse, caminar en cuatro patas y cualquier otro tipo de movimiento.

La historia de Ella Bucio inició hace casi 10 años en el parkour, y la deportista recuerda que en un principio figuraba, en ocasiones, como la única mujer en competencia.

Nota originalmente publicada en ESTO