Emanuel Navarrete buscará la unificación del cetro Supergallo

Cinco defensas del título en menos de un año, convierten al mexicano Emanuel Navarrete en el campeón más activo de la actualidad y señaló que su objetivo se centra en unificar el fajín supergallo de la Organización Mundial de Boxeo cuando la situación sanitaria lo permita.

A través de un enlace en Facebook Live que convocó su empresa Zanfer, el Vaquero apuntó que un paso para lograrlo sería enfrentar al uzbeko Murodjon Akhmadaliev, dueño de los fajines de la Federación Internacional de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, y aunque también tiene en la mira a Rey Vargas -monarca del Consejo Mundial de Boxeo-, lamentó que el mexiquense prefiera otros combates.

“Lo que he leído es que Rey Vargas no quiere pelear conmigo, parece que tiene otros planes, veo difícil una pelea con él, pero puede darse con el uzbeko (Murodjon Akhmadaliev), se me queman las manos de pelear con él”, expresó Navarrete, quien se coronó en diciembre de 2018 al destronar al africano Isaac Dogboe.

Pese a que a estas alturas de su carrera ya se le complica mantenerse en el tope de la división (122 libras), mencionó que haría un esfuerzo en este año por lograr los retos trazados.

“Ya batallo mucho para marcar el peso, soy un peleador alto para la división, siempre trabajamos bastante fuerte, hacemos lo posible para mantener el peso. Yo quiero seguir en supergallo para unificar, pero también dependerá de lo que convenga a mi carrera, mantenerme o dar el salto a pluma”, apuntó el orgullo de San Juan Zitlaltepec.

Sobre la forma en la que está trabajando para mantenerse en forma, indicó que en su casa habilitó una especie de gimnasio debido a la pandemia que obliga a mantenernos en casa para evitar propagar el contagio.

“Implementamos un gimnasio para trabajar un poco, también hacemos algunos ejercicios para mantener la condición. Por las mañanas corro y hago doble sesión con rutinas de entrenamiento, hago lo que se puede para mantenernos en forma”, estableció.

Así las cosas, el panorama para Emanuel Vaquero Navarrete tiene un amplio panorama para defender de nueva cuenta su cetro mundial cuando la pandemia del coronavirus haya pasado en México.