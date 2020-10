En debate | ¿Abrir estadios al público?

Alejandro Macías | Experto epidemiólogo

“Abrir estadios en el futbol mexicano durante la pandemia de Covid-19 tiene un gran margen de seguridad. Si contamos con un aforo limitado, 30 por ciento para iniciar, cuidamos que las entradas y salidas sean con orden, que haya uso del cubrebocas, es razonablemente seguro abrir los estadios, aunque el riesgo de contagio nunca será cero. Tenemos que retomar las actividades de manera cautelosa, no podemos esperar a que baje la curva porque está estancada. Que en México los estadios sean espacios abiertos hace que el riesgo de contagio sea menor”.

Crónica | El Sol de México

“Aficionados del Club de Futbol Mazatlán celebraron la victoria de su equipo ante los Bravos de Ciudad Juárez a las afueras del estadio El Kraken, dejando a un lado los protocolos y normas sanitarias provocados por el Covid-19, tales como el uso del cubrebocas y la sana distancia. Era la primera vez que el recinto apenas inaugurado daría la bienvenida a su afición. Además, fue, junto con el estadio Necaxa, el primero en permitir el acceso al público futbolero”.

Foto: Twitter @FMF

Ricardo Cortés | Titular de Promoción de la Salud del Gobierno mexicano

"Los aficionados podrán regresar a los estadios en México hasta el semáforo amarillo y analizamos que sean en un 50 por ciento de su capacidad, pero esto será hasta que tengamos un protocolo diseñado por estadio. Deberán existir por lo menos tres cercos sanitarios antes de que el aficionado tome su lugar, en los que se deberá dar alcohol en gel para las manos. En cuanto a la distancia entre los aficionados en las gradas, deberá ser de por lo menos un asiento, aunque si van familias y sus miembros se sientan juntos, el espacio entre persona y persona será el mismo".

Foto: AFP

Testimonio | Diario Esto

“En el encuentro de béisbol entre Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas de Mexicali, se violaron múltiples puntos del protocolo de prevención del Covid-19. Se apreciaba a personas sin guardar sana distancia en las gradas, además de que algunas estaban sin cubrebocas. Lo mismo sucedió en el encuentro entre Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán, los aficionados tampoco respetaron la sana distancia y sólo algunos traían su protector en la boca”.

Miguel Ángel Piza | Secretario de Salud de Aguascalientes

“Yo, en lo particular, si va a haber un partido de futbol y sé que hay un riesgo mejor no voy. Pueden abrir 10 estadios o ser el partido más importante, pero mejor lo veo en la televisión y evito el riesgo, depende cada uno. Pueden estar abiertos todos los bares, los espectáculos, pero si yo no quiero correr el riesgo no acudo, sencillamente. El riesgo decides tú si lo tomas o no”.

Luis Ramón Carazo | Experto en negocios deportivos

“Permitir la entrada de aficionados no representa tanto dinero para los equipos, pero sirve para recuperar patrocinadores, que te dan dinero por tener sus marcas en el estadio o pagan porque tu inmueble lleve su nombre”.

El DJ Franklin Scheleger celebra el primer gol del Fluminense durante un partido en el estadio Maracaná en Río de Janeiro / Foto: AFP

Manuel De la O Cavazos | Secretario de Salud de Nuevo León

“Pese a que ya se contemplaba el regreso de los aficionados en los estadios regios, esto deberá esperar, ya que por un rebrote de casos de Covid-19 en Nuevo León, Rayados de Monterrey y Tigres seguirán jugando sin público. Hace unas semanas se contemplaba ya el regreso de las personas a las tribunas a finales de octubre, sin embargo, de momento esto se ve poco factible”.

Alberto Monteverde | Inmunólogo

“(Con la reapertura de estadios deportivos) se pueden anticipar problemas desde las filas para comprar los boletos y para el ingreso al parque, donde será complicado mantener distancia entre las personas. Suponiendo que esos dos puntos pudieran pasar bien, pues adentro las personas se van a tener que quitar el cubrebocas para los alimentos, van a estar platicando, gritando, y con eso, si una persona tiene virus, va a ir liberando cierta carga viral. Permitir que 6 mil personas compartan un mismo espacio es un riesgo innecesario.”