En Debate | Apoyo a nadadoras

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente

“Hay cuestionamientos, hay ataques, y ayer hablaron que era meritorio que 10 mujeres consiguieran la medalla de oro y en efecto, y los medios aseguran que no se les dieron recursos. Nada más quiero informarles que seis de las competidoras pertenecen a la Secretaría de la Defensa, o sea que también 'estamos militarizando el deporte'”.

NURIA DIOSDADO, nadadora artística

“Fue el empresario Carlos Slim quien patrocinó el viaje y alimentos al equipo y staff, por lo que ni el Ejército ni la Comisión Nacional del Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara, donó ni un peso. El presidente quizá tiene una información errónea, se confundió, no lo sé [...] Lo que nosotros recaudamos a través de la venta de los trajes de baño fue para comprar algunas cosas de nuestros equipos y las visas para entrar a Egipto. Efectivamente seis de nosotras estamos incorporadas al Ejército Mexicano. Sin embargo, una cosa es pertenecer y otra que se haya apoyado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nuria Diosdado (@nuriagodgiven)

JAVIER ALARCÓN, periodista

“Conozco su historia de primera mano, una historia de humildad al principio, de disciplina, de horas y horas de entrenamiento, y en todo ese camino, Ana siempre me decía: “Voy a llegar algún día a dirigir el deporte para reivindicar, para ayudar a los deportistas, para que no les falte nada; ni uniformes, ni giras (...)”, pero tristemente hoy estamos viendo una de las gestiones más desastrosas. La falta de apoyo hacia el equipo femenino de nado sincronizado, sumó una mancha más a la mala gestión de la actual directora de la Conade”.

ADRIANA LOFTUS, entrenadora de ganadoras de medallas en natación artística

“Si no hubiera sido por la iniciativa privada nunca hubiéramos podido costearlo, a pesar de que juntamos fondos con venta de uniformes, toallas, pero jamás la cantidad que necesitábamos. Me da tristeza, porque dinero hay y que se nos haya retirado el apoyo nos da tristeza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Sobrino (@jessicasobrinoo)

ANA GABRIELA GUEVARA, titular de Conade

“El recorte (a las nadadoras) se dio en apoyo al ex presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, y violaría la ley’ si se les da dinero”. (Actualmente Todorov se encuentra vinculado a proceso por el delito de peculado, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó cantidades millonarias de la FMN que fueron desviadas a sus cuentas personales.)

🇲🇽Team Mexico's routine for gold with a top score of 227.6626 in the Acrobatic routine at the #ArtisticSwimming World Cup pic.twitter.com/9kbcfPs9qw — World Aquatics (@WorldAquatics) May 17, 2023