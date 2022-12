En Debate | Mujeres ¿árbitras de futbol?

Manuel Illera

Psicólogo deportivo español

“(Las mujeres árbitro) sufren el doble. Primero porque el público masculino es machista. Entonces la mujer tiene más dificultades. El doble. La mujer se ha incorporado a un mundo que antes era exclusivamente de hombres, era cuestión de pelotas, pero de pelotas machistas, pero ahora hay igualdad y podemos ver un partido de mujeres de fútbol y es alucinante la calidad que tienen”.





Alhambra Nievas

Árbitra de basquetbol

“No hay machismo en el deporte. No recibo más insultos que un hombre. A mí cuando me insultan es por ser árbitro, no por mujer. En baloncesto les da igual que seas un hombre o una mujer. La sociedad ha evolucionado. El vete a fregar a tu casa esta pasado de moda”.





Ana Karen Díaz

Árbitra mexicana que está en Qatar

"Muchas veces salía llorando de los partidos porque algún jugador me gritaba o los aficionados me insultaban, pero a la vez pensaba que toda esa garra me iba a dar gasolina para salir adelante".





Rainer Torres

Futbolista peruano

"Ella puede ser muy buena, de seguro que es una buena árbitro, pero hay fútbol masculino y femenino, y yo creo que cada uno debe ocupar su lugar. Ojalá en mis partidos no me toque un árbitro mujer, porque vivo mucho los partidos y la vería complicada. El fútbol debe ser arbitrado por hombres y ellas dirigir el fútbol femenino".





Pierluigi Collina

Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

“No nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género. Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia”.





Mario Leguizamón

Futbolista uruguayo en la Liga de Perú, expulsado por una árbitra

“Creo que está ‘mal cogida’. No le dieron un buen polvo en la mañana. No sé por qué me expulsó. No sé cómo pueden poner a una jueza a arbitrar. Estas cosas sólo pasan en Perú”.





Fuensanta Muñoz

Árbitra española de balonmano

“Cuando tu compañero de arbitraje en un partido es hombre, las críticas y los insultos se acentúan en la mujer, hay que ser fuerte para que, a pesar de las críticas, quieras continuar siendo árbitro”.