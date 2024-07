En Debate | Sexo en los Olímpicos

COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

“Lejos de reprimir los encuentros íntimos, se busca promover prácticas sexuales seguras para evitar la transmisión de enfermedades. Distribuiremos 300 mil preservativos entre los atletas que se alojen en la Villa Olímpica, una medida sanitaria que se ha vuelto tradicional desde los Juegos de Seúl en 1988.”

PEP GUARDIOLA, entrenador de futbol

“Tener relaciones sexuales antes de un partido no es recomendable —ni siquiera en el tiempo que dura una concentración— al haber un desgaste calórico que genera una bajada en el tono muscular que puede afectar el desempeño del jugador en la cancha. Esta idea, excluye al sexo de cualquier deporte”.

TOM DALEY, el clavadista británico

“Regresaron las camas anti sexo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Voy a enseñarles esto está hecho de cartón y tienen unas cajas en la parte inferior y como pueden ver son muy estables. Aparentemente no deberían de permitir que por lo menos dos personas la ocupen”.

ESPERANZA GIL, sexóloga clínica

“El sexo y el deporte se retroalimentan positivamente. Esto, debido a que una vida sexual óptima puede incrementar el nivel de rendimiento deportivo. Un efecto adverso que se le suma al conocido placer y liberación de hormonas claves para la felicidad.”

PREFERRED REPORTING ITEMS FOR SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSES

“La actividad sexual antes de competir no está directamente relacionada con el rendimiento de fuerza ni de resistencia aeróbica. Un aspecto muy importante para destacar es el intervalo de tiempo existente entre el acto sexual y el momento de competir: puede ser negativo si es inferior a 2 horas. Algunos estudios muestran de manera anecdótica que, si se respetan 10 horas antes de la competición y no se alteran las rutinas individuales, podría tener un efecto positivo. Asimismo, si a la actividad sexual se une a la ingesta de alcohol o tabaco, se podrían provocar efectos negativos. Por lo tanto, lo que afectaría al rendimiento deportivo no son tanto las relaciones sexuales mantenidas como la pérdida de horas de sueño y el empeoramiento de su calidad.”

PEDRO L. VALENZUELA, investigador del Hospital 12 de Octubre de Madrid

“Cuanto más deporte, menos sexo. Los entrenamientos de resistencia pueden perjudicar el apetito sexual. La disminución de la libido se considera una muestra fiable de sobreentrenamiento. El límite para el deportista amateur se sitúan alrededor de las 10 horas semanales”.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

“El ejercicio físico mejora la salud de los vasos sanguíneos ya que aumenta el ritmo cardíaco y como consecuencia la circulación de la sangre, de tal forma que se eleva la irrigación de los genitales, que incide de forma directa en la erección por parte de los hombres y en la lubricación en caso de las mujeres. Todo esto tiene como consecuencia que el orgasmo sea más fácil de conseguir, y que por tanto, nuestras relaciones sexuales sean significativamente más provechosas si realizamos ejercicio físico con regularidad.”