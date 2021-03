En debate | ¿Vacunas anticovid a deportistas?

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

"Así como es muy legítima la demanda de los dentistas, odontólogos (de vacunarse) tenemos la necesidad de vacunar a los maestros para protegerlos a ellos y para el regreso a clases presenciales, tenemos también como grupo a vacunar primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos, todos ellos los tenemos que vacunar, y si se necesitan las dos dosis y lo tenemos que hacer ya porque se acerca el tiempo".

RIicardo Cortés Alcalá | Director general de promoción de la Salud

“El promedio de edad de los futbolistas mexicanos es de 27.1 años, por lo que eso pone a los jugadores profesionales en el último grupo de vacunación. Los atletas olímpicos que se preparan para Tokio 2020, y los futbolistas de la Liga MX deberán de esperar, al igual que el resto de la población, su turno para ser vacunados contra el Covid 19”.

José Mourinho | Entrenador del equipo de futbol Tottenham

"No estaría (de acuerdo en vacunar jugadores ya). Tal vez sea controvertido, tal vez la gente no esté de acuerdo conmigo, pero yo no lo haría. Hay personas que corren riesgos mucho mayores que nosotros, y especialmente los jugadores jóvenes pueden esperar".

Sean Dyche | Técnico del equipo de futbol Burnley

“Los futbolistas deberían recibir rápidamente las vacunas. Dan entretenimiento a la gente y merecen ser cuidados”.

Daily Mail | Periódico del Reino Unido

“Varios enfermeros y trabajadores sanitarios de la ciudad de Chesterfield han sufrido amenazas por vacunar a algunos futbolistas del equipo de fútbol local. La explicación por parte del club es que estas personas estaban clasificadas como ‘vulnerables’, sin embargo, los futbolistas a los que se le suministró la vacuna apenas tenían 21 años y no pertenecían a grupo de riesgo alguno. La sociedad inglesa debate si fue correcto haberlo hecho”.

Amaury Vergara | Dueño de las Chivas de Guadalajara (en entrevista con Marca Claro)

"Ha habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la Liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un numero aproximado de 5 mil vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a familiares de los jugadores. No tiene caso vacunar jugadores, se van a su casa y algún pariente o su pareja están contagiados, eso podría detonar un contagio en el fútbol".

Rafael Ramos | Presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Futbol

"No vemos de manera inmediata una vacunación para futbolistas de élite, aunque es posible una vacunación masiva entre los jugadores llegados al final del calendario sanitario establecido por las autoridades. Tanto Europa como el Gobierno español están haciendo un esfuerzo en que la logística sea lo más justa para todos. Tenemos que ser lo más responsables en este sentido y los jugadores VIP aquí tienes que ser uno más”.