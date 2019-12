Esta es la razón por la que Andy Ruiz pesó más que Anthony Joshua

Esta viernes se llevó a cabo la ceremonia de pesaje previo a la pelea denominada ‘La batalla en las dunas’, donde el mexicoamericano Andy Ruiz Jr. y Andy Joshua se medirán en un segundo capítulo que promete ser igual o más memorable que la primera contienda entre los gladiadores de la categoría rey del boxeo.

Pero algo que llamó la atención, fue la diferencia de peso que existe entre ambos peleadores, pues se registró una diferencia de más de 20 kilos a favor de Ruiz, ya que registró un peso de 283 libras, 128.6 kilos, parándose en la báscula vistiendo una playera negra de tirantes negra y un sombrero de charro.

En tanto el británico marcó 237 libras, 107.5 kilos, vistiendo un atuendo completamente deportivo y audífonos, lo que ha surgido una gran interrogante entre los aficionados de ocasión y que será está la primera pelea que presenciarán.

I need to hear you say it! Comment “and still” below and retweet this if you’re with me Saturday 🇲🇽🏆💪 pic.twitter.com/9R3zP0nQ3k — AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) 5 de diciembre de 2019

La explicación es sencilla, pues la división no arroja un peso límite, sino mínimo, el cual es de 91 kilogramos, en tanto los pesos pesados pueden pesar lo que deseen, siempre y cuando no bajen de ese peso mínimo impuesto por los máximos organismos del boxeo.

Asimismo, cabe recordar que Andy Ruiz, mostró una gran diferencia en su aspecto físico a diferencia de la primera pelea sostenida en el mes de mayo, en donde el de raíces mexicanas se ganó varias burlas antes de subir al encordado, pues lo llamaban ‘gordito’, una apariencia que se diferenciaba demasiado con la condición atlética del inglés.

Sin embargo el mexicano pudo callar bocas al derribar en tres ocasiones al monarca británico, quien hasta ese momento se encontraba invicto, conociendo su primera derrota en los puños de Ruiz Jr.