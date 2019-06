Andy Ruiz da la sorpresa y es campeón de peso completo

El estadounidense de ascendencia mexicana Andy Ruiz Jr. dio la sorpresa anoche al vencer al hasta entonces campeón invicto de los pesos pesados, Anthony Joshua, por nocaut técnico en el Madison Square Garden de Nueva York.

Andy Ruiz Jr. derribó en cuatro ocasiones al británico y el juez detuvo la pelea en el séptimo asalto, convirtiendo a Ruiz en el nuevo campeón de los pesados por los títulos de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Quiero dar las gracias a Dios por darme esta victoria que parecía imposible. Me siento tan bien… Por esto he estado soñando y he trabajado tan duro. No me puedo creer que haya hecho mis sueños realidad. El cielo es el límite”, dijo el vencedor tras la pelea.

Ruiz Jr., apodado “The Destroyer” (El Destructor), se convirtió en el primer mexicano-estadounidense en ser campeón del mundo de los pesados.

“Acabo de hacer historia para México”, gritó el campeón, exultante.

“Quiero felicitar a Ruiz Jr. Mucho, mucho respeto Andy. Gracias América, gracias a todos. Siento haber decepcionado a mis aficionados pero mucho respeto y disfruta este momento”, señaló por su parte Joshua, que perdió la primera pelea de su carrera.

El británico, el mejor púgil del mundo hasta este sábado, se quedó con un récord de 22 victorias (21 por KO) y una derrota mientras el norteamericano amplió su balance a 33-1, con 22 nocauts.

Ambos podrían protagonizar ahora una revancha a finales de año en Reino Unido, según señaló el promotor del inglés al acabar el combate.