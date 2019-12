Andy Ruiz quiere una tercera pelea con Joshua

Andy Ruiz mostró arrepentimiento por el pobre desempeño mostrado en su única defensa de los cetros de peso completo de la WBA, la WBO y la IBF; sin embargo, su espíritu de combatiente indómito afloró espontáneamente y manifestó que desea un tercer encuentro contra Anthony Joshua, “para arreglar cuentas”.

El púgil nacido hace 30 años en Imperial, California, de padres mexicanos y representante de México en distintos certámenes internacionales, con distintas concentraciones en el Comité Olímpico Mexicano, no dejó de admitir la superioridad del británico y tampoco puso pretextos para lo que a todas luces fue una deficiente preparación.

El peleador de físico robusto, reveló que una vez consumada su proeza del pasado 1 de junio en Nueva York, “me volví un hombre noctámbulo. No me preparé como debía. Gané demasiado peso... pero no quiero poner excusas. Me ganó”.

No dejó de advertirle a Joshua y al promotor Eddie Hearns que “si hay una tercera pelea, es mejor que ustedes crean que voy a estar en el mejor estado de forma de mi vida. Me prepararé mejor”.

Ruiz visitó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador poco después de destronar a Anthony Joshua tiempo después había sido invitado por el mandatario para integrar el equipo olímpico de nuestro país, con miras a los Juegos de 2020 en Tokio. Dentro de la euforia del triunfo, su respuesta inicial fue positiva, pero no tardó en rectificar y excusarse por no hacerlo.

El presidente también le envió un mensaje de estímulo, el reciente, viernes para la revancha.

Todo ello ha desatado una ola de críticas contra Ruiz. Los memes en son de burla abundaron en las redes sociales.

“A toda la raza que me anda apoyando, le pido perdón, para la que viene me voy a poner más listo, vamos a agarrar la victoria. Él ganó una, yo gané una, vamos por la tercera”, sostuvo.