Andy Ruiz realizó un entrenamiento público en Arabia Saudita

Las muestras de simpatía que Andy “Destroyer” Ruiz despierta en todos lados donde hace acto de presencia se extendieron hasta Medio Oriente, concretamente la mítica ciudad de Diriyah, Arabia Saudita.

El mexicano fue objeto de distintas manifestaciones de afecto prodigadas por los numerosos asistentes al entrenamiento que él y su contrincante, Anthony Joshua, ofrecieron en el ITCC Compound, en el centro tecnológico de Riyadh. El ensayo público dio comienzo hacia el crepúsculo del martes, por lo que al llegar el turno de los protagonistas del combate principal de la función del sábado “Choque en las Dunas”, la noche había caído.

El ambiente subió rápidamente de tono al aparecer Andy y su equipo, éste encabezado por el entrenador Manny Robles, entre las festivas notas de El Jefe de Jefes, de Los Tigres del Norte.

Ya sabemos que Ruiz ejemplifica a ese campeón del mundo que todos queremos ser, y así lo comprobó con su andar y hablar desparpajado, con su peculiar don de sonreír, lo que automáticamente lo provee de un creciente número de adeptos.

Ruiz ha eliminado varios kilos respecto del físico que exhibió en su coronación del 1 de junio en el Garden de Nueva York y ese factor le ayuda a desenvolverse con mucha velocidad.

Ruiz tiene el llamado “estilo mexicano”, del cual se impregnó desde que formaba parte de la selección de boxeo en el Comité Olímpico Mexicano y aspiraba a asistir a los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing. Tras no lograr su objetivo, se convirtió en profesional al año siguiente.

Su debut en el terreno de paga lo hizo en una cartelera de su amigo, el promotor Fernando Beltrán, en marzo de 2009 en la plaza de toros de Tijuana, donde noqueó en un round a Miguel Salvador Ramírez.

Este martes, Ruiz advirtió que lo que el público observó en su práctica al aire libre en Diriyah es apenas una quinta parte de lo que tiene preparado para Joshua.

Andy ratificó que en esta ocasión ofrecerá “cosas nuevas”, y asimismo dijo esperar una versión mejorada de su peligroso enemigo inglés.

En el ring Andy Ruiz promete repetir dosis a Anthony Joshua

Esa confianza enorme que caracteriza a este combatiente mexicano quedó de manifiesto al señalarle que Joshua será impulsado por tres mis fans procedentes del Reino Unido y que igualmente continúa arriba en las apuestas, en un rango que fluctúa entre 2-1 y 3-1, y Ruiz respondió con una gran sonrisa… “ya veremos”.

Se transforma arriba del ring

La señora Felicitas, mamá de Andy Ruiz, platicó con ESTO desde la lejana Arabia Saudita, a unos días de que el “Destroyer” intente cerrar en forma más que espectacular un año que ya es inolvidable.

“Estoy muy orgullosa de Andy, ya es campeón, y ahora estamos aquí. Ya va a pelear otra vez”, comentó.

La imagen de la mamá de Andy se hizo muy popular, al ser enfocada por las cámaras de televisión que la transmitieron a todo el planeta, poco después de que Ruiz consumó una de las máximas hazañas del pugilismo al noquear a Anthony Joshua.

Todo mundo recuerda las palabras que Ruiz dirigió a la autora de sus días: “Mamá, te amo, nuestras vidas van a cambiar, no padeceremos más, gracias a Dios, todo pasa por una razón”.

-¿Hay algo de Andy que nosotros no conozcamos? -le preguntamos.

“Él es muy amable, es temeroso, pero en el boxeo se transforma; él hace ese cambio cuando se trata de boxear. Me pongo nerviosa cada vez que pelea”.

Tras confirmar que ella y el campeón han vivido siempre en Imperial California, la atenta señora aseveró:

“Nuestros amigos nos preguntan si no tengo miedo. Les digo que sí, todo el tiempo me da miedo, pero estoy apoyando a mi hijo. Me la llevo viajando con él. Tengo que apoyarlo cuando puedo”.

-¿Tiene usted un mensaje para sus fans?

“Que lo apoyen. Gracias por todo a quienes ya están apoyando a mi hijo, y decirles que vamos a ganar otra vez. ¡Muchas gracias a todos!”.