La Arena México festeja 63 años de tradición en la lucha libre

Considerada como uno de los mejores escenarios en su época, la Arena México está por cumplir 63 años de historia. Fue la noche del 27 de abril de 1956 cuando la Monumental de la colonia Doctores abrió sus puertas por primera vez, siendo El Santo y Médico Asesino los encargados de inaugurar dicho inmueble, frente a Blue Demon y Rolando Vera.

De la mano del arquitecto Francisco Bullman, la Arena México fue construida con los mejores materiales de la época, a tal grado que se le comparó al Luna Park de Buenos Aires, Argentina o al Madison Square Garden, de Nueva York, en los Estados Unidos.

“He visto la evolución en la lucha libre y en la Arena México, antes no había luces ni música, salía entre el público por los pasillos apapachado y saludando al público. Soy católico y cada quien tiene su ritual, hay imágenes de Dios, de la Virgen (de Guadalupe) y de otros santos; siempre me persigno, doy gracias a Dios y me hago una cruz en cada articulación y adelante”, manifestó el “Ídolo de los Niños” Atlantis, quien cuenta con 35 años de trayectoria como luchador profesional, todos ellos siempre en las filas del CMLL.





HISTORIAS DE LEYENDA

Se le ve trabajar incansablemente por los pasillos de la México Catedral, luchadores y personal que laboran en el inmueble lo saludan con mucho cariño.

Su nombre es Teodoro Armenta, conocido por todos como el “Mariachi”, quien recuerda múltiples historias y desmiente algunas leyendas urbanas como la de los ruidos sobre la lona en la madrugada o si las apariciones de las máximas figuras del pancracio se asoman por los rincones de la Arena.

“He andado aquí a las 12 o a la una de la madrugada parado en gradas, oigo ruidos, pero es normal, he escuchado ruidos pero no puedo decir que he visto algo. En realidad no me da miedo. En todos lados se oyen ecos, pero hasta ahí nada más, no he visto que se me apareciera alguien; en la Arena Coliseo decían que se aparecía la sombra de El Santo, pero nunca la vi”, manifestó.





DIGNO ESCENARIO

Con orgullo, la Arena México fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, albergó además incontables eventos deportivos, musicales y de entretenimiento como los shows de los Harlem Globetrotters, funciones del Circo Atayde, El Circo Ruso de Moscú, al igual que los conciertos de artistas de la talla de Luis Miguel, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, entre muchos otros. En el ring Rush, Dragon Lee y Místico ganan en la México





Pero en cuanto a lucha libre se refiere, sus paredes han sido mudo testigo de legendarios acontecimientos, como las funciones de los aniversarios del CMLL, en los que se recuerdan épicas batallas como la lucha del “Guitarrazo” entre Cien Caras ante Rayo de Jalisco Jr; al igual que la de Homenaje a dos Leyendas.

Precisamente, este legendario inmueble ha sido parte del celuloide con la filmación de películas de luchadores; asimismo, se han filmado series de televisión y videos musicales.