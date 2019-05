Atlantis sigue haciendo historia en la lucha libre

Conocido como el poseedor de la máscara más valiosa de la lucha libre, su nombre es reconocido tanto en México como en otras latitudes. Hoy por hoy Atlantis se mantiene vigente en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Surgido de la escuela de la Arena Coliseo de Guadalajara, donde aprendió los secretos luchísticos de uno de los mejores maestros del arte del pancracio, Cuauhtémoc el “Diablo” Velasco, el “Ídolo de los Niños” derrocha un carisma único, mismo que ha heredado a su vástago, Atlantis Jr.

“Siempre ha dado muy buen trabajo la escuela tapatía, lo volvieron a retomar, pero en ese tiempo el ‘Diablo’ Velasco dejó muy buena secuela con muchos luchadores internacionales”, expuso el legendario gladiador, quien es oriundo de Los Altos, Jalisco, y quien debutó el 11 de julio de 1983, desde entonces, su estilo característico lo convirtió en referente obligado del pancracio nacional, en particular, dentro de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (hoy Consejo Mundial de Lucha Libre)

Dentro de los valores inculcados a su heredero, es no faltar el respeto a las leyendas, “ni a la prensa, ni al ser humano, ni a los niños, ni al aficionado. Que se dé a respetar, pero que no le falte el respeto a nadie; que demuestre como luchador profesional, de tú a tú sin ofender, como todo un profesional y que demuestre que es todo un triunfador como su padre”.

SÚPER PODERES

Al llegar a la Arena México, Atlantis Leyenda deja de lado su propia persona para dar paso al superhéroe de carne y hueso que chicos y grandes quieren ver. Al encomendarse a Dios y a la Virgen de Guadalupe, su ritual comienza con persignarse en cada articulación y encomendar que baje con bien del cuadrilátero para volver a casa a ser el mismo padre y esposo amoroso.

“En el vestidor se queda la persona, cuando subo me convierto en Atlantis, cuando lucho no sé ni cómo me llamo, si tengo familia, si soy casado, si soy papá; me concentro y lucho con el personaje de Atlantis, dejo de ser humano, me concentro para luchar, hasta que regrese, comience a desabrochar la máscara, las zapatillas, empiezo a aterrizar de esa magia maravillosa que es la lucha libre que te metes en un viaje maravilloso”, manifestó.

JOVEN TALENTOSO

Convertido en el primer luchador mexicano en debutar en Japón, durante la gira Fantasticamanía 2019, Atlantis Jr se ganó un lugar en el pancracio no sólo por ser el heredero de la leyenda viviente, sino porque en sus venas corre la sangre luchística.