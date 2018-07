Canelo Álvarez tendrá su academia de boxeo en Jalisco

Zapopan, Jalisco.- Como uno de los máximos representantes del pugilismo mexicano, Saúl Álvarez busca compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones y por ello se dio tiempo para inaugurar una academia en Zapopan dentro de las instalaciones de la Unidad Revolución.

El gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval acudió a la inauguración de la academia del boxeador tapatío.

En su cuenta de Twitter el mandatario estatal señaló que, “Jalisco es líder nacional por el esfuerzo, la disciplina y la entrega de nuestros deportistas. Esa es la historia de Saúl “El Canelo” Álvarez.

Saúl Álvarez dijo sentirse contento de que una escuela lleve su nombre: "Me siento honrado de que esta academia lleve mi nombre, para mí es un honor y la verdad me reflejo en los niños, me acuerdo de cómo comencé yo. Hay varias personas que me vieron crecer a mí y sé que con ganas y sacrificio los niños van a ser alguien en el boxeo", mencionó.

Dicha escuela no solamente impartirá asesoría deportiva, sino que buscará educar a los jóvenes boxeadores para manejar mejor sus carreras "Como lo dice el eslogan: seremos un semillero de boxeo de clase mundial, yo pondré todo mi profesionalismo para que los niños tengan toda la asesoría. Una cosa que no estaba en la idea pero que es importante, es que debemos educar a los niños para que sepan llevar los contratos que puedan tener como peleadores, que sepan qué hacer cuando un promotor llegue. Los niños deben tener esa educación", explicó el ‘Canelo’.

Mientras tanto, el director del Code, André Marx Miranda, aseguró que la Canelo Álvarez Academy será un semillero de talentos “Ésta será la casa del boxeo de Jalisco, hay un gran compromiso para que salgan muchos niños exitosos, que cumplan sus sueños y como lo dice el slogan, buscaremos ser el semillero de boxeadores de clase mundial”, terminó.