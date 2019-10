Quiero dejar un legado: "Canelo" Álvarez

Las Vegas.- Estar convertido en el peleador mexicano más rico de todos los tiempos no le ha quitado a Saúl “Canelo” Álvarez, de 29 años, el deseo de agregar lauros a su ilustre carrera.

En el marco de la última conferencia de prensa de su combate contra Segey “Krusher” Kovalev, en el cual buscará su cuarta corona del mundo en distinta división el próximo sábado en la Grand Garden Arena del hotel MGM, el ESTO interrogó al ídolo jalisciense sobre cómo mantiene vivas esas ganas por madrugar a cada día para dar inicio a sus pesados entrenamientos, algo que podría llegar a convertirse en algo tedioso para alguien que tiene bien cimentada su posición económica.

En el ring Saúl Álvarez regresa al MGM Grand

En octubre de 2018, Saúl firmó con DAZN un contrato de 365 millones de dólares por 11 peleas en cinco años, algo inédito hasta entonces para cualquier deportista, así que le preguntamos cómo hace para no caer en la situación de que “músico pagado toca mal son”.

“Obviamente -respondió el famoso pugilista-, amo el boxeo y quiero dejar un legado, quiero dejar mi historia y quiero que recuerden al ‘Canelo’ siempre. Eso es lo que me mantiene con esas ganas, con esa disciplina”.

“La verdad -prosiguió-, me quiero sentir satisfecho conmigo mismo. Y eso que dices es verdad, ya pagado, ya te vale; por eso yo no pago antes, si no, te hacen (el trabajo) a lo tonto. Conozco perfectamente las condiciones de ese dicho y tienes razón”.

Ver esta publicación en Instagram No es fácil, pero vale la pena. 👊🏻🔥 Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 26 Sep, 2019 a las 12:12 PDT

¿Quién arriesga más?

Aunque Álvarez (52-1, 35 KOs y dos empates) será el retador del "Krusher" Kovalev (34-3, 29 noqueados y un empate), pareciera ser al revés, pues con todo y que el ruso dejaría su condición de soberano mundial de la WBO de los semipesados en caso de ser vencido, por su parte el mexicano sufriría una pérdida mucho mayor si el europeo sale avante.

Foto de Tom Hogan | HOGANPHOTOS

Por primera vez en la historia, un peleador subirá como Campeón Franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, lo que significa que la entidad verde y oro le conserva el tratamiento de monarca de peso medio, pero libre de las obligaciones de encarar combates mandatorios y en cambio estar apto para disputar contiendas contra estrellas de otros organismos, como la que protagonizará con Kovalev, en beneficio del espectáculo.

Deportes Márquez y Arce candidatos al Salón de la Fama del Boxeo Internacional

Álvarez subirá como jerarca de peso medio de la WBA y Lineal de esa categoría reconocido por Ring Magazine; asimismo podrá lucir su faja de actual campeón supermediano regular de la WBA.

El “Canelo” concedió todo el crédito de su éxito a sus entrenadores Chepo y Eddy Reynoso, a quienes rindió una especie de homenaje con un video que subió el martes a Instragran con motivo de su “cumpleaños” 14 como peleador profesional. "Más que mi equipo, son mi familia”, aseveró.

El pelirrojo pugilista reiteró: “Estoy listo para hacer historia. Estoy listo para esta gran pelea contra Kovalev. Gracias a mi equipo, a mi familia, a mi hija (María Fernanda), lo más hermoso que está aquí”, y le dirigió besos a la nena desde su lugar en el escenario del Teatro Ká.

Saúl puntualizó que escogió a Kovalev por idea de Eddy Reynoso, “porque (Sergey) es el mejor en su división, él es uno de los mejores (de todas las divisiones), para hacer historia contra uno de los mejores. Sé que al subir a 175 libras estaré en la zona de confort de Kovalev, pero yo también me siento cómodo. Veremos qué pasa el sábado, pero todo va bien y me siento bien”.





En el ring Andy Ruiz va a la cárcel... para inspirar a reos de Topo Chico

En el ring Andy Ruiz defenderá su título en revancha con Anthony Joshua