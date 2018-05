"Canelo" Álvarez firma contrato para pruebas antidopaje todo el año

Mientras espera el término de su sanción y noticias sobre su próxima pelea, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez firmó un contrato con la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA) para realizarse pruebas todo el año.

El excampeón mundial mexicano quedó fuera de las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se publicaron el 12 de mayo, pues los primeros 15 y el monarca de cada división deben estar inscritos al Programa de Boxeo Limpio del organismo y que es respaldado por VADA, y el pugilista no estaba.

A través de un mensaje en una de sus redes sociales y sin especificar que está en el programa con el que se demuestra la limpieza del deporte, el tapatío escribió: “Para informarles que acabo de firmar el contrato con VADA para pruebas durante todo el año”.

En espera de regresar a los entrenamientos tras una operación en la rodilla derecha, en los próximos días podrían comenzar las negociaciones para la pelea entre Saúl y el kazajo Gennady Golovkin, misma que debió realizarse el 5 de mayo, pero que se canceló tras el positivo por clembuterol del mexicano.

Se espera que el “Canelo” aparezca en las clasificaciones del CMB de junio, mientras termina su castigo de seis meses que le impuso la Comisión Atlética de Nevada y se concrete su regreso a la actividad seguramente para septiembre próximo.