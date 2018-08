Canelo calienta pleito: llama pend... a entrenador de Golovkin

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez insultó este miércoles a su compatriota Abel Sánchez, entrenador del kazajo Gennady Golovkin, y siguió calentando la pelea por el cetro de los pesos medianos, que tendrá lugar el 15 de septiembre en Las Vegas.



Sánchez acusó a Álvarez de “correr” durante el primer combate entre ambos, que terminó en un controvertido empate, y Canelo respondió en su blog llamando “pendejo” al técnico de su oponente.

“Los comentarios de (Abel) Sánchez no me molestan porque él piensa que es un gran entrenador, pero en realidad no sabe lo que es el boxeo. No sabe lo que es tener técnica. No sabe lo que es boxear ni moverse.

No sabe lo que es adaptarse a las circunstancias de una pelea en vez de simplemente salir ahí y lanzar golpes (…) Es un pendejo , señaló el mexicano.

Los dos boxeadores debían pelear en Las Vegas en mayo pero el combate fue cancelado después de que Álvarez dierapositivo por clembuterol en un control antidopaje en febrero y fuera posteriomente suspendido por seis meses.

“No ha habido insultos de mi parte. La realidad es que (Canelo) dio positivo y que salió corriendo (durante el combate). Los insultos no han venido de nuestra parte, ellos son los que han bajado a ese nivel”, respondió por su parte Sánchez este miércoles en una conferencia telefónica con la prensa.

“Siempre hemos tenido respeto. Estamos tranquilos, trabajando. A veces Abel (Sánchez) ha calentado la pelea diciendo que Canelo salió corriendo y en boxeo, en un ring, no se puede correr”, apuntó el equipo del mexicano, compuesto por sus entrenadores José ‘Chepo’ Reynoso y su hijo Eddy.

