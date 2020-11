Canelo Álvarez peleará en diciembre contra el británico Callum Smith

Saúl “Canelo” Álvarez y Eddy Reynoso, ya como agentes libres, llevaron a buen puerto las negociaciones con la plataforma digital DAZN y el promotor británico Eddy Hearn, por lo cual reaparecerá el 19 de diciembre contra el invicto británico Callum Smith. El combate será por el trono mundial absoluto de peso supermediano de la WBA y el ganador será reconocido como súper campeón por ese organismo.

Callum John Smith nació el 23 de abril de 1990 en Liverpool, Inglaterra. Mide 1.91 metros de estatura y es reconocido como un habilidoso peleador que maneja muy bien la defensa y el contragolpe. Su récord es de 27-0, 19 noqueados.

La estatura del mexicano es de 1.73, una diferencia bastante significativa en alcance que podría resultar complicada para el mexicano.

El anuncio oficial de la batalla entre Álvarez y Smith fue lanzado este martes por el “Canelo” y su mánager y entrenador en conferencia por Instagram. En México, la transmisión de la atractiva contienda será por TV Azteca.

El regreso del “Canelo”, también de 30 años de edad y con récord de 53-1, 36 noqueados y dos empates, tendrá efecto en Las Vegas o en un escenario de Texas que podría ser el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys, o en el Alamodome de San Antonio. La intención del peleador jalisciense es que el combate se lleve a efecto con público, según declaró.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.



🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF — Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020

Tras expresar que llevan adelantado en 80 por ciento lo relacionado con los boletos y la sede del encuentro, Saúl afirmó que “estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo para que sea con fanáticos y que la gente pueda asistir a la arena y como siempre gritar todos Viva México”.

Sobre pelear otra vez en suelo azteca, el “Canelo” expuso: “Me encantaría, siempre he dicho que pelear en México es muy bueno y ojalá pronto se dé la oportunidad ir a México y hacer una pelea ahí”.

Respecto del invicto estadounidense Caleb Plant, monarca supermediano de la IBF, que fue mencionado también como su posible adversario, Álvarez explicó: “Con Caleb Plant no se pudo llegar a un arreglo, pero era de los que estaban en fila. Callum está catalogado como el mejor en las 168 libras y al final es lo que quiero”.

“Amo el boxeo, desde que comencé a pelear (como amateur) a los 13 años, es mi vida”, aseveró el alumno de Chepo y Eddy Reynoso.

El estratega Eddy Reynoso refirió:

“Estamos muy contentos de seguir creciendo como equipo. Nos hace felices transmitirles que vamos contra Callum Smith el 19 de diciembre y sepan que en este 2020 estaremos peleando contra contra uno de los mejores de la división, es lo que queremos en nuestra carrera, seguir avanzando, siendo los mejores. Es algo muy satisfactorio como equipo tener la oportunidad de que 2020 no se vaya así nada más, sin una pelea del ‘Canelo’”.

Reynoso explicó: “Llegamos a un acuerdo con Eddy Hearn, con DAZN, para hacer esta pelea. No va a ser nada fácil, vamos estar listos para esta clase de riesgos en que todos desean ganarle a ‘Canelo’. Si todo sale bien contra Smith, Saúl sería el primer latino en ostentar tres cintos de The Ring”.

El joven coach puntualizó que “los retos los tomamos con mucho cuidado, con mucho profesionalismo. Ese día va a haber una gran pelea, para que nos sigan apoyando, para que sigan creyendo en nosotros, seguimos por el mismo camino de la disciplina, del trabajo”.