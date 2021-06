El cuadro cobra vida... Canelo responde a artista y le ayudará con sus estudios

La joven artista originaria de Hermosillo y estudiante del sexto semestre de la preparatoria, Nicole González, se hizo viral en redes sociales al publicar el día de ayer una serie fotografías en su red social Instagram con la pintura del boxeador Canelo Álvarez como la carta de presentación para ofrecer sus pinturas a la venta y poder pagar la inscripción a la universidad.

“Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí. Todas mis obras estarán en venta. Ayúdenme a compartir”, se lee en el post de Nicky.

Lo que sucedió después no estaba en los planes de Nicky, fueron cientos de comentarios, likes y mensajes por privado, lo que le llegaron a la joven artista como muestra de apoyo y personas interesadas en la compra del cuadro del boxeador.

Pero lo que menos esperaba Nicky era obtener respuesta del mismo Canelo, quien compartió la publicación en su cuenta de Twitter con un “Enterado”, junto a un emoji, como descripción del retuit.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida”, publicó Nicky en sus historias de Instagram

A pesar del sorprendente parecido entre el trabajo de la joven y el boxeador, Nicole no cuenta con experiencia o técnica de pintura, por lo que su sueño es poder recibir estudios en alguna universidad de la Ciudad de México y profesionalizarse en artes plásticas, ya que se le ha dado de manera natural.

La artista de 17 años continúa ofreciendo a la venta sus servicios de pinturas personalizadas en su cuenta de Instagram @Nicky__arte

