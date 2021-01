"Canelo" Álvarez vuelve al ring para enfrentar al turco Avni Yildirim

Saúl "Canelo" Álvarez, el mejor boxeador libra por libra del momento, anunció que enfrentará al turco Avni Yildirim el 27 de febrero en Miami, Florida, poniendo en juego sus cinturones de peso supermediano.

"Este próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, estaré exponiendo todos mis títulos frente a Avni Yildrim", escribió en su cuenta de twitter el tapatío.

De acuerdo con Mike Coppinger, de The Atheltic, hubo acuerdo entre Eddy Reynoso, director de Canelo Promotions y mánager de Saúl Álvarez, con su aliado Eddie Hearn, de Matchroom Boxing, para que dicho encuentro sea transmitido por DAZN.

"Canelo", de 30 años, únicamente protagonizó una pelea en 2020, en la que venció por decisión unánime al británico Callum Smith el 19 de diciembre en San Antonio, Texas.

El boxeador, que tiene un registro de 54 victorias (36 nocauts), 1 derrota y 2 empates, posee los cinturones de peso supermediano (168 libras, 76.2 kilos) de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

En su carrera "Canelo" sólo ha perdido ante el estelar Floyd Mayweather Jr. por puntos en septiembre de 2013 cuando contaba con 23 años.

Por su parte Yildirim, de 29 años, cuenta con un balance de 21 victorias (12 nocauts) y 2 derrotas (1 nocaut) y no sube al ring desde el 23 de febrero de 2019, en un combate en el que perdió ante el estadounidense Anthony Dirrell.

Después pasar 2020 con una sola pelea, Álvarez podría celebrar este año tres, lo cual ha generado grandes expectativas en la división supermediana.



La pelea de Álvarez-Yildrim será solo una entre más de una decena de pleitos de primer nivel que se celebrarán en la primera parte del 2021, con títulos mundiales en disputa.

