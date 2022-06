Canelo Álvarez ya tiene sede para su combate contra Gennady Golovkin

Cómo se preveía, la pelea en la que Saúl “Canelo” Álvarez defenderá el campeonato mundial unificado de peso supermedio contra Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre, tendrá como escenario la T-Mobile Arena de Las Vegas.

DAZN, la plataforma digital, anunció lo anterior, con lo que todo queda listo para el tercer choque entre los enconados adversarios y que de paso servirá para comprobar la calidad de Golovkin en las 168 libras, una división en la que el “Canelo” ha tenido sus mejores desempeño.

Aparte, se anticipa una fiesta generalizada dada la tradicional conmemoración del 15 de septiembre, conocida como la noche del grito, una fecha muy especial que celebran nuestros compatriotas tanto aquellos radicados en Estados Unidos como quienes viajan por legiones desde México al lugar de los hechos.

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.



I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX — Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022

Cómo olvidar aquellas grandes noches en que Julio César Chávez hacía que los hoteles de Las Vegas resultaron insuficientes, lo mismo que los vuelos de avión, por lo que había que rentar vuelos chárter para cumplir con el sueño de estar presente en dichos festejos y gozar de aquellas inolvidables victorias del César del boxeo.

El Canelo Álvarez llegará a esta pelea en fecha patria luego de sufrir una dolorosa derrota ante Dmitry Bivol, combate que se realizó en las 175 libras y en la que las tarjetas fueron de forma unánime en su contra.

El mexicano tratará de hacer olvidar la segunda derrota de su carrera ante un rival que se ha convertido en todo un clásico, pues se encontrarán en el encordado por tercera ocasión; los dos combates anteriores fueron para Saúl Álvarez.





