'Canelo' y Golovkin tuvieron su primer enfrentamiento

A ritmo del tradicional mariachi, el mexicano Saúl Álvarez hizo su arribo al Microsoft Square de Los Ángeles para anunciar de manera oficial el segundo pleito con el kazajo Gennady Golovkin proyectado el 5 de mayo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, convencido que en esta ocasión no le dejará la decisión a los jueces como ocurrió en septiembre pasado al decretarse empate.





Tras esa experiencia, el “Canelo” Álvarez aseveró que para lograr su objetivo tiene un plan de pelea definido que se centra en arriesgar más para evitar llegar a los doce rounds y convertirse en nuevo campeón mundial en peso medio.





“A mi estrategia le voy a agregar el arriesgar más esa noche, tiraré más golpes, seré más agresivo para ganar por nocaut”, expresó tajante el púgil jalisciense ante la algarabía de la afición que se dio cita al ser un evento abierto al público que reunió a una gran cantidad de fans. Checa





Ante el estilo de “GGG”, un peleador que apuesta a ir al frente con golpes de potencia, señaló que no hay mejor arma para neutralizarlo que el contragolpe.





“Golovkin es un rival que ejerce mucha presión, cuando te presionan así soy un contragolpeador; él siempre usaba el jab para tirar después con potencia la derecha, ya sé que cando viene su jab enseguida tira la derecha, sé cómo quitarme esa combinación de él”, enfatizó.









Respecto al punch del kazajo, dijo: “sí se siente su pegada, pero no como se decía, no considero que su pegada sea nada del otro mundo“. Por su parte, el kazajo, campeón mundial unificado en las 160 libras, dejó claro que su estilo está bien definido y no tendría por qué cambiarlo.





“El que va a tener que hacer ajustes es el ‘Canelo’. Mi estilo me ha llevado a ganar los títulos que actualmente ostento y a defenderlos en varias ocasiones. Estoy seguro en poder vencerlo”, subrayó “GGG”. Ambos peleadores estuvieron acompañados por sus respectivos equipos de trabajo, en el caso del tapatío, por los Reynoso, Eddy y don Chepo, mientras que Golovkin por el entrenador tijuanense Abel Sánchez.