Celebran el Día de los Reyes Magos con función de box

El Día de Reyes es por tradición una fiesta que se disfruta en familia, qué mejor que celebrar este evento que en un lugar tan emblemático como Plaza Garibaldi, donde las mejores exponentes del boxeo femenil, Fany “Niña de Oro” Martínez y Diana “Princesita” Navarro demostraron que tienen talento para llegar a ser las futuras estrellas del ciadrilátero. Decenas de familias, acompañados por los “Reyes del Hogar” asistieron para deleitar de una mañana soleada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde los pequeños pugilistas dieron demostración de lo que pueden hacer arriba del ring.

PEQUEÑAS, PERO LETALES

Fany Martínez, con apenas 12 años, volvió a reiterar por qué es considerada como la número uno en el boxeo amateur en la República Mexicana, luego de llevarse la victoria a tres rounds sobre su contrincante, Diana Navarro, oriunda de Guanajuato, con 13 años de edad, pero con gran pegada en ambos puños que pusieron al público interesado y expectante al filo de la butaca.

Los aficionados cada quien con su favorita, la tercera batalla entre ambas peleadoras estaba a la vuelta de la esquina. Cada quien con una pelea ganada, era momento de definir de una vez por todas quién era la que debía llevarse el orgullo, pero ninguna dio el brazo a torcer, por lo que se definió en tan singular escenario para satisfacer el público conocedor de Garibaldi quién era la merecedora al triunfo, en un combate que estuvo pactado a tres rounds en la categoría de los 42 kilogramos.

El primer asalto fue una mostración del poder de los puños de ambas contendientes, quienes salieron con mucha enjundia soltando golpes de derecha e izquierda. Fany salió con motivación al ser ovacionada por la multitud; para el segundo giro, Diana se lanzó al ataque soltando el castigo que por un momento detuvo la pelea, pero la “Niña de Oro” continuó en el combate para tratar de recuperar terreno perdido, soltando su golpe favorito, el volado de derecha.

Hacia el tercer y último rollo, Fany volvió a responder a los ataques peligrosos de la “Princesita”, quien mantuvo la contundencia, por lo que al final, el público salió satisfecho al escuchar el veredicto de los jueces, decisión unánime a favor de la “Niña de Oro” Navarro.

“Me siento muy contenta porque le eché muchas ganas aquí arriba (del ring) y también le doy muchas gracias a Fany (Martínez) por haberme aceptado la pelea”, expuso al término de la pelea la pequeña Diana, quien se esmeró en el cuadrilátero, pero no le alcanzó para llevarse en defintiva el triunfo a casa.

En el Día de Reyes, el mejor regalo que se pudo llevar la “Niña de Oro” fue haberse llevado la victoria en el combate estelar ante su ya tradicional rival. “Fue un regalo, me sentí muy preparada para esta pelea, le doy las gracias a mi entrenador porque fue parte de mi preparación física y a toda la gente que me estuvo apoyando desde afuera porque no me tocó con una rival cualquiera, me tocó con una rival fuerte”, expuso la ganadora del pleito y actual campeona del Torneo Puños Rosas, Fany Martínez.

FESTIVO

La celebración por la llegada de los Reyes Magos no se detuvo, los menores que se dieron cita en la explanada de Plaza Garibaldi fueron festejados y premiados con juguetes y dulces que pintaron en sus pequeños rostros esas inocentes sonrisas que conmueven corazones. Sus padres, agradecidos, también disfrutaron de una mañana llena de emociones en el centro del ring con grandes promesas del deporte de los puños.

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama se dijo comprometido con la niñez y la juventud en la demarcación política a su cargo.

“El deporte es una actividad primordial en Cuauhtémoc, por eso estamos fomentando la renovación en las canchas deportivas, el apoyo en los clubes y eventos como este que es para identificar talentos juveniles en todas las diversas disciplinas del deporte, especialmente el box, que aquí en la delegación es tradicional y además es un semillero. Lo que queremos es rescatarla no nada más del apoyo del gobierno, sino también de inversionistas, de empresarios con responsabilidad social que hacen posibles eventos como en el que estamos aquí”, dijo.

OTROS RESULTADOS

La primera pelea de demostración pactada a tres rounds en los 28 kilogramos de peso entre Justin Montoya y Bryan Ramírez se fue sin veredicto.

Rodrigo Escalante y Arturo Vega, en los 38 kilos a tres también se fue sin decisión al ser pelea de exhibición. Al segundo asalto Ramferi Solís se llevó la victoria por la vía del nocaut sobre el púgil Daniel Barrón, en combate pactado a tres episodios en los 66 kilos.

Alejandro de la Concha superó en tres rounds a Luis González, en la división de los 69 kilos.

Alejandro Olmedo venció por la vía del cloroformo a Luis Mondragón en el segundo rollo.

Miguel Palomero ganó por decisión a Fernando Reyna en tres asaltos en 60 kilogramos.

Mientras que en otros combates del día, la peleadora Dana Ponce cayó ante su rival en turno, Silvia Silva por puntos en la categoría de 54 kilos en tres rounds.