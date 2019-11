Lo que debes saber de la pelea Canelo vs "Krusher" Kovalev

Esta noche, Saúl “Canelo” Álvarez aspira a hacer historia si vence a Sergey "Krusher" Kovalev, campeón de la categoría semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para lo que el mexicano subió dos divisiones.

La pelea desde la Arena Grand Garden del hotel y casino MGM la podrás ver en vivo en punto de las 21:00 horas por los canales de paga Space y DAZN.

TUDN y TV Azteca la transmitirán con algunos minutos diferida por los canales Las Estrellas y Azteca 7.

Lo que debes saber de la pelea

▶ Canelo, de 29 años, rey del peso medio (52-1-2, 35 KOs), es considerado favorito en las apuestas (4 a 1).

▶ Angela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, interpretará el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea.

Estoy muy emocionada porque esta noche cantaré el Himno Nacional Mexicano en la pelea del @canelo en Las Vegas, muchas gracias por la invitación. 🇲🇽🎤♥️✨ pic.twitter.com/qiQ6weP7PO — Ángela Aguilar (@AngelaAguilar__) 2 de noviembre de 2019

▶ El invitado especial de TUDN será Andy Ruíz, campeón mundial pesos pesados.

¿Se imaginan una narración de un campeón del mundo en peso completo? 😱



Sigue completamente EN VIVO en #SábadosdeBox los 12 rounds de la pelea entre Canelo y Kovalev con Andy Ruiz como nuestro gran invitado especial 💪#TUDN | #VivimosTuPasión | #canelokovalev stream pic.twitter.com/yHpv1q9hCB — TUDN MEX (@TUDNMEX) 2 de noviembre de 2019

▶ Álvarez combatirá por primera vez desde una decisión unánime sobre Daniel Jacobs en mayo, mientras que Kovalev defendió con éxito su cinturón con un nocaut en el undécimo asalto del británico Anthony Yarde en agosto en Rusia.

▶ Aunque Saúl ha boxeado en múltiples divisiones, nunca antes había superado el límite del peso súpermedio, donde el año pasado sometió en menos de tres asaltos al británico Rocky Fielding.

🇲🇽 Estamos listos, vamos por 4X world champ. Nos vemos en Vegas.



🇺🇸 We’re ready, let’s go for 4X world champ. See you in Vegas 👊 @DAZN_USA pic.twitter.com/4dytXp2KFt — Canelo Alvarez (@Canelo) 27 de octubre de 2019

▶ Kovalev (34-3-1, 29 KOs) es un rival bastante más complicado. Incluso teniendo en cuenta que el veterano de 36 años ha mostrado claros signos de envejecimiento en algunas de sus salidas recientes, el ruso sigue siendo una amenaza.

🗣 𝙄𝙏'𝙎 𝙁𝙄𝙂𝙃𝙏 𝘿𝘼𝙔#CaneloKovalev pic.twitter.com/W6FR1BGsiy — DAZN USA (@DAZN_USA) 2 de noviembre de 2019

▶ De imponerse, El Canelo pasará a integrar un grupo muy selecto de mexicanos que han conquistado cuatro cetros, luego de que así lo hicieran Érik “Terrible” Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge “Travieso” Arce.