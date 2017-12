El boxeador Moisés Fuentes enfrentará al japonés Higa por el campeonato mundial

El ex doble campeón universal Moisés Fuentes ya se encuentra diseñando la estrategia, junto con su entrenador Alejandro Galindo, para su pleito del próximo 4 de febrero en Japón, donde enfrentará nipón Daigo Higa, por el campeonato mundial de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo, en poder del oriental.

Fuentes sabe muy bien que en esta categoría de combates no se pueden permitir errores y para eso mismo ha puesto mucha atención en las cualidades boxísticas de su contrincante.

“Una pelea complicada, dura. Difícil, pero no imposible. Soy un peleador aguerrido, un peleador con nocauts. Voy contra un invicto, de catorce ganadas en igual número de nocauts, pero no se ha enfrentado a un boxeador como yo, un pegador, que va al frente; entonces tengo posibilidades y vamos a ganar, primero Dios”.

Manifestó que no ha descuidado nada a la hora de estar en la sala de prácticas.

“Tengo todo diciembre entrenando fuerte y me falta enero, así que vamos a llegar bien. No voy a llegar ni sobrado ni falto de entrenamiento. Creo que llegaré exacto y tengo confianza, me he portado bien en la vida. Higa es un boxeador que se me acomoda por su estilo y Dios quiera vamos a salir adelante”.

El que fuera monarca mundial en las divisiones mínimo y minimosca de la WBO, también destacó el hecho de que boxeará con sparrings de mayor tonelaje, en este caso un boxeador en peso gallo.

“Estoy entrenando con Julio César Martínez, que pega, es noqueador, y de un estilo parecido al del japonés. Estamos haciendo una preparación muy dura”.

Considera que la riña ante el nipón Higa será más que un toma y daca.

“Será de quién se cae primero. Todos se le han ido a caer a Higa, le tienen miedo, respeto. Yo le voy a pegar con todo y rifarme con todo. Le quiero agradecer el apoyo del señor Víctor Flores, del Sindicato de Ferrocarrileros de la Republica Mexicana”.

Con apoyo de Vanguardia Deportiva. El señor Víctor Flores, líder de Vanguardia Deportiva, precisó su respaldo total a Moisés, para su duelo ante Daigo Higa, y afirmó que la única forma de traerse el título del mundo a México es ganando “por nocaut”.

“Tenemos mucha fe en nuestro compañero Fuentes. Japón es muy duro, ya vimos lo que nos pasó con el ´Churritos´, que perdió el campeonato mundial. Allá en Japón, hay que noquear, si no, será difícil ganar el campeonato. Allá no hay neutralidad, menos para los extranjeros. Moisés tiene nuestro apoyo y si gana, tendrá un buen premio, que es lo que queremos”.