El día que Julio César Chávez atrajo a un narcotraficante disfrazado al ring

Julio César Chávez es una de las más grandes leyendas del boxeo en México y todo el mundo; sin embargo, vivió un pasaje oscuro en su vida debido a sus adicciones, algo que lo acercó a personas relacionadas con el narcotráfico, incluso uno de los capos estuvo con él previo a una pelea.

Se trata de Francisco Arellano Félix, uno de los narcotraficantes más importantes en los años 80, y en la pelea ante Greg Haugen organizada en el estadio Azteca, estuvo junto al “César del boxeo”.

Lo increíble de esta anécdota es que el famoso narco estuvo en un lugar público, en una transmisión televisiva en la que miles de personas pudieron verlo, pero fue disfrazado.

“Pancho ya tenía problemas con la justicia y venía en la bola con nosotros, vestido de etiqueta y con una peluca; no le importó ser visto en televisión a nivel mundial al lado del campeón. Del vestidor al túnel recorrimos aproximadamente diez minutos caminando”, relata el excampeón del mundo en el libro “La verdadera historia”.

Tras el recorrido con Chávez, Francisco Arellano Félix desapareció entre las miles de personas, pues hay que recordar que a este evento asistieron más de 100 mil personas en el famoso coloso de Santa Úrsula.





“Pancho Arellano. Era un empresario de Mazatlán, no tenía negocio con el narcotráfico de manera directa. Lo que quiero decir es que no traficaba con droga, ni tampoco era identificado como un capo de la mafia. Era visto como un hombre de negocios prolífico, incluso recibió reconocimientos de distintas cámaras empresariales por los espectáculos que presentaba en Mazatlán con los cantantes del momento. Nunca estaba solo, siempre se le veía acompañado por lo menos con dos escoltas. Yo no me chupaba el dedo y sospechaba que quizás estaba lavando dinero o tal vez sus hermanos le proporcionaban tal seguridad para su protección por llevar el apellido Arellano Félix”, relató el famoso ex boxeador mexicano.

