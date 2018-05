Espanto Jr. se declara preparado para su participación en el torneo La Gran Alternativa 2018, que el viernes en su primera fase eliminatoria, tendrá como padrino al “Rudo más Técnico” Hechicero.



“Vamos a esperar porque Hechicero da muchas sorpresas, da muchos castigos innovadores y en este torneo no va a ser la excepción de que saque algo nuevo”, expuso.

Motivado por la confianza de su padrino, la nueva versión del “Susto” aseguró para ESTO que trabajar junto a un luchador con bastante experiencia es gratificante, ya que es el propio regiomontano quien ve con buenos ojos a su ahijado, el portador de la máscara legendaria de la cruz de cal, quien se vislumbra como el nuevo valor, con ímpetu y ganas por sobresalir en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

“Él (Hechicero) me lo dijo en una entrevista, me ve seguro, me ve como un luchador recio por mi estilo. Creo que vamos a complementarnos bien entre Hechicero y Espanto Jr.”.

De pocas palabras en sus declaraciones, pero con argumentos sobre el enlonado sagrado de la México Catedral, es así como Espanto Jr. presume lo aprendido por su señor padre, Pentagón, quien lo pulió en la vieja escuela, sin perder el estilo rudo que lo caracteriza. “Fui entrenado por mi padre, quien trae la escuela vieja, a mí me hacía llorar cuando empecé a entrenar, tenía 11 años, los entrenamientos eran muy duros, pero yo seguía aferrado a ser alguien en la lucha libre”, manifestó.