Fallece Alberto Reyes, dueño de los guantes "Cleto" Reyes

El mundo del boxeo se encuentra de luto con la triste noticia del fallecimiento de Alberto Reyes, uno de los propietarios de los famosos guantes Cleto Reyes.

Fue esta tarde cuando se informó del deceso de Alberto, su familia no ha dado detalles acerca de lo ocurrido y sus restos serán velados en un reconocido lugar por la colonia San Rafael.

Fue en el año de 1970 que Alberto Reyes, hijo de Don Cleto, se une a los esfuerzos de su padre con una visión empresarial, registrando la marca Cleto Reyes en 1975 y fundando en 1979 lo que hoy en día es Industria Reyes, S.A. de C.V.

Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos , Alberto Reyes , que Dios lo tenga en Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación QDEP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 2 de enero de 2019

Reyes mantuvo el apoyo al boxeo nacional con diversos programas en los que tambien estaba relacionado el Consejo Mundial de Boxeo, su ardua labor le hicieron vale diversos reconocimientos por parte del gobierno de la Ciudad de México.

