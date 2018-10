George Foreman visita México y resalta su "romance" con el país

El ex boxeador estadunidense George Foreman estuvo de visita en esta capital y aseguró que el país representa una parte muy importante de su historia, donde este martes vivió un día muy especial.

Una hacienda en la delegación Coyoacán fue la sede donde se encontraron medallistas de México 1968 y legendarios ex campeones del mundo, aunque Foreman fue la figura, el ho En el ring menajeado y quien fue despedido con una porra.

En el ring

Fue hace 50 años en la Arena México donde venció al soviético Jonas Cepulis para adueñarse de la medalla de oro, y hoy Foreman se encontró con tres mexicanos medallistas de esa justa: Joaquín Rocha, Antonio Roldán y Agustín Zaragoza.

La primera vez que salí de la Villa Olímpica alguien me pidió un autógrafo, me di cuenta que podía llegar a ser una celebridad; tenía que ser en México, la gente de aquí ama el boxeo, la pasé bien en esa ocasión , dijo el ex campeón mundial de peso completo.

Recordó que luego del triunfo de Joe Frazier sobre Muhammad Ali en 1971, la afición quería la revancha entre estos dos, pero don José Sulaimán, titular del CMB por cerca de 38 años, se negó a esa pelea y dio la oportunidad a Foreman de retar a "Smokin Joe".

"Don José les dijo que no, que el que tenía el derecho de pelar con Frazier era yo, todo mundo decía que me iba a matar, Don José tuvo fe en mí y lo tiré seis veces, mismas que se volvió a parar", comentó Foreman.

"Entonces me convertí en campeón mundial y es por lo que quiero tanto a México, me dio mi primer fan y mi título, el CMB fue el que me dio la oportunidad", añadió un emocionado Foreman luego de ver a los otros competidores de la cita olímpica de 1968.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le entregó a cada uno de los medallistas de México 68 ahí presentes una presea verde y oro como un reconocimiento, aunque al legendario Foreman le tenía preparada una sorpresa.

Recordó Mauricio que, hace más de 20 años, don José Sulaimán tenía un cinturón especial para entregar a Foreman, aunque algo pasó y no se lo pudieron dar, por lo que el objeto estuvo guardado todo ese tiempo; quien tenía el fajín se puso en contacto con el CMB para darles el cinto que hoy pudieron dar al estadounidense.

Además de los medallistas olímpicos de ese año, también estuvo Juan Paredes, ganador del bronce en Montreal 76, y los legendarios ex monarcas mundiales Carlos Zárate, Rubén "Púas" Olivares, Humberto "Chiquita" González, Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Isaac Bustos y otros.

En el ring

En el ring

En el ring