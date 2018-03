Golovkin acusa a 'Canelo' de dopaje: "hace trampas, está usando drogas

El boxeador kazajo Gennady Golovkin, actual campeón de los pesos medianos por la CMB, la AMB y la FIB, acusó este martes al púgil mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez de haberse dopado, tras dar positivo en un control que atribuyó a la ingesta de carne contaminada.





"'Canelo' está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", aseguró el kazajo, de 35 años, en su campamento de Big Bear, al este de Los Ángeles, donde prepara su segunda pelea ante 'Canelo', el 5 de mayo en Las Vegas.





"Mira esas fotos que subieron de él tomando pastillas. Que explique qué pastillas son. Era obvio cuando sus músculos eran tan visibles, con marcas de inyecciones", apuntó sobre unas imágenes en las que se ve a un miembro de su equipo dándole una pastilla tras el pesaje previo a su pelea, en septiembre.









Álvarez y Golovkin lucharon entonces con un controvertido empate que no contentó a ninguno. "Yo gané ese combate", repitieron Golovkin y su entrenador, el mexicano Abel Sánchez.





Las puntuaciones fueron de 118-110 para 'Canelo', 115-113 para Golovkin y 114-114. Ahora, tras volver a sus respectivos campos de entrenamiento para preparar la revancha, y cuando queda apenas un mes y medio para la pelea, el control positivo del mexicano en febrero puso la pelea en entredicho.





"Como parte de las pruebas voluntarias a las que 'Canelo' Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años", explicó Golden Boy Promotions en un comunicado.





El clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo.





"Esos valores están dentro del rango de lo que se espera por una contaminación de carne", dijo Daniel Eichner, director del SMRTL, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje que llevó a cabo los análisis. "Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido", señaló Álvarez, según el comunicado.